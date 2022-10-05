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Ренн пригласил украинских беженцев на матч с Динамо

Французский клуб отметился красивым поступком
Сегодня, 14:55
Ренн
Ренн
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Французский Ренн пригласил беженцев из Украины на матч против Динамо.

200 украинцев сможет посетить игру абсолютно бесплатно.

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Стоит сказать, что жепающих было больше, чем клуб смог позволить себе сделать приглашений.

Матч Ренн - Динамо пройдет завтра, 6 октября, в  22:00 по Киеву.

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