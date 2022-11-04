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Одноклубник Зинченко вошел в список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы

Киран Тирни отметился невероятным ударом в ворота Цюриха
Сегодня, 13:05
Киран Тирни
Киран Тирни
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Футболист лондонского Арсенала Киран Тирни номинирован на звание автора лучшего гола тура в Лиге Европы.

Защитник открыл счет в матче с Цюрихом прекрасным ударом с лета в одно касание. 

Конкуренцию Тирни составят форвард Бетиса Айтор Руйбал, футболист Лудогорца Рик и хавбек Трабзонспора Анастасиос Бакасетас.

Проголосовать за понравившийся гол можно на сайте УЕФА.

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