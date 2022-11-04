Одноклубник Зинченко вошел в список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы
Киран Тирни отметился невероятным ударом в ворота Цюриха
Футболист лондонского Арсенала Киран Тирни номинирован на звание автора лучшего гола тура в Лиге Европы.
Защитник открыл счет в матче с Цюрихом прекрасным ударом с лета в одно касание.
Конкуренцию Тирни составят форвард Бетиса Айтор Руйбал, футболист Лудогорца Рик и хавбек Трабзонспора Анастасиос Бакасетас.
A, B, C or D? Who scored the best goal? ⚽️🔥@Heineken | #UELGOTW | #UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 3, 2022
Проголосовать за понравившийся гол можно на сайте УЕФА.