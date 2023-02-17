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Ювентус - Нант: обзор и результат матча Лиги Европы 16.02.2023

"Зебры" расписали результативную ничью в поединке с французским клубом.
Сегодня, 00:00
Ювентус - Нант
Ювентус - Нант

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Ювентус встретился с Нантом.

Матч несмотря на наличие забитых голов выдался довольно таки скучным для нейтрального зрителя.

Туринцы более активно играли на протяжении всей встречи и создали больше моментов. Это принесло свои дивиденды в виде забитого гола Влаховича уже на старте матча.

У Нанта, впрочем, тоже нашлось чем ответить. Несмотря на явное намерение играть вторым номером французы все же создавали моменты и Людовик Бла забил в начале второй половины встречи.

Именно гол Бла и стал последним в этом поединке. Команды разошлись миром, а это означает, что победитель пары определится через неделю, 23 февраля, на поле Нанта.

Статистика матча Лиги Европы Ювентус - Нант

Ювентус - Нант 1:1

Голы: Влахович, 13, Бла, 60

xG: 1.3 - 0.6
Удары: 15 - 7
Удары в створ: 6 - 1
Владение мячем: 56% - 44%


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