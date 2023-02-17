Ювентус - Нант: обзор и результат матча Лиги Европы 16.02.2023
В рамках 1/16 финала Лиги Европы Ювентус встретился с Нантом.
Матч несмотря на наличие забитых голов выдался довольно таки скучным для нейтрального зрителя.
Туринцы более активно играли на протяжении всей встречи и создали больше моментов. Это принесло свои дивиденды в виде забитого гола Влаховича уже на старте матча.
У Нанта, впрочем, тоже нашлось чем ответить. Несмотря на явное намерение играть вторым номером французы все же создавали моменты и Людовик Бла забил в начале второй половины встречи.
Именно гол Бла и стал последним в этом поединке. Команды разошлись миром, а это означает, что победитель пары определится через неделю, 23 февраля, на поле Нанта.
Статистика матча Лиги Европы Ювентус - Нант
Ювентус - Нант 1:1
Голы: Влахович, 13, Бла, 60
xG: 1.3 - 0.6
Удары: 15 - 7
Удары в створ: 6 - 1
Владение мячем: 56% - 44%