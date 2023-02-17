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Ювентус - Нант 1:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 16.02.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты противостояния.
Сегодня, 07:22
Ювентус - Нант / Getty Images
Ювентус - Нант / Getty Images

В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы Ювентус на своем поле принимал Нант.

Туринский клуб повел в счете на старте первого тайма, а автором гола стал Влахович.

После перерыва французская команда сумела отыграть благодаря точному удару Бла.

До конца встречи коллективы создали несколько моментов, но выявить победителя не сумели.

Вашему вниманию видео голов Ювентус - Нант в матче Лиги Европы:

Ювентус - Нант 1:1

Голы: Влахович, 13 - Бла, 60


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