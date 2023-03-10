Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 09.03.2023

Манчестерский клуб сделал отличный задел для выхода в 1/4 финала турнира.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед на своем поле принимал испанский Бетис.

В первом тайме команды обменялись голами: сначала Рэшфорд открыл счет, а затем Перес восстановил паритет.

После перерыва подопечные Тен Хага разгромили гостей. За считанные минуты голами отличились Антони и Фернандеш. Точку в матче поставил Вегхорст, который забил на 82-й минуте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Бетис в Лиге Европы:

Манчестер Юнайтед - Реал Бетис 4:1

Голы: Рэшфорд, 6, Антони, 52, Фернандеш, 58, Вегхорст, 82 - Перес, 32