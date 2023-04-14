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Ювентус - Спортинг 1:0 Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 13.03.2023

Туринский клуб сделал важный шаг для выхода в полуфинал турнира.
Сегодня, 07:21
Getty Images
Getty Images

В четверг, 13 апреля, в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы Ювентус на своем поле принимал Спортинг.

Судьбу поединка решил один гол, который был забит во втором тайме. Игрок туринской команды Гаити принес победу своей команде точным ударом на 73-й минуте.

Отметим, что португальский коллектив имел несколько шикарных возможностей, чтобы сравнять счет, но не реализовал их.

Ответный поединок Ювентуса и Спортинга пройдет 20 апреля в Португалии.

Видео голов и обзор матча Ювентус - Спортинг:

Ювентус - Спортинг 1:0

Гол: Гатти, 73


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