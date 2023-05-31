Непобежденный Моуринью против непобежденной Севильи: анонс и прогноз на финал Лиги Европы

В среду, 31 мая, состоится первый финал еврокубкового турнира – Лиги Европы. В решающей игре сыграют Рома (Италия) и Севилья (Испания).

Итальянский коллектив в прошлом году выиграл Лигу конференций, а уже сейчас поднялся на ранг выше. Севилья, как известно, имеет магию в Лиге Европы, так что будет запредельно интересно, как проявят команды себя.

Финальный матч турнира пройдет в Будапеште (Венгрия). ISPORT.ua представляет анонс финала Лиги Европы.

Путь к финалу

Севильский коллектив начинал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, но там задержался лишь на время группового этапа. По итогам первой стадии они заняли третье место в группе с Манчестер Сити, Боруссией Дортмунд и Копенгагеном.

Плей-офф Лиги Европы для Севильи начался довольно легко – разгромная победа над ПСВ в первой игре (3:0), а во второй острое поражение (0:2). В 1/8 финала им встретился Фенербахче, который был бит за две игры (2:1). Приближаясь к решающим играм – уровень соперников рос. Уже на следующий стадии Манчестер Юнайтед, который навязал борьбу лишь в первой игре (2:2), а затем был уничтожен (3:0). Полуфинал с итальянским Ювентусом и тут испанцы были невероятны – 3:2 по сумме двух встреч, причем победитель определился в дополнительное время.

Итальянская Рома начинала свой путь в Лиге Европы с группового этапа. В соперники римлянам попали Бетис, Лудогорец и ХИК. За шесть игр команда набрала 10 очков, однако большею их часть – 7 – за последние три игры. Это говорит о моральном духе, ведь они были близки к вылету из Лиги Европы, но заняли второе место в квартете.

В плей-офф подопечные Жозе Моуринью провели посредственную игру, но смогли добраться до финала. Спросите, как? Отвечаем. Первый этап – выбит Зальцбург (2:1), второй этап – побежден испанский Реал Сосьедад (2:0), третий этап – разгромлен Фейеноорд (5:2). Полуфинал был наиболее спорным для Ромы, ведь минимальная победа дома над Байером не делала их фаворитом на выход в следующий турнир. Именно немцы уничтожили дома соперника, но лишь по игре, а голов не было забито. Суммарно – 1:0 и Рома в финале.

Слова тренеров перед финалом

Наставник Севильи Хосе Луис Мендилибар:

Мы ставили перед собой задачу как можно лучше выступить в этом турнире, и пока все идет хорошо. Мы выбили Манчестер Юнайтед и Ювентус - две очень сильные команды, и сыграем в Будапеште с еще одной классной командой, у которой замечательный тренер. Люди не ждали от нас подобного, но нам это удалось.

Тренер Ромы Жозе Моуринью:

Моей целью был выход в финал. Севилья - очень сильная команда с богатейшим опытом. Начнем думать о финале ближе к делу, а пока мы сосредоточены чемпионате Италии.

Ориентировочные составы

Севилья: Буну - Навас, Баде, Гудель, Алекс Теллес - Фернандо, Ракитич - Окампос, Торрес, Хиль - Эн-Несири

Рома: Руй Патрисиу - Манчини, Смоллинг, Ибаньес - Челик, Смоллинг, Матич, Спинаццола - Дибала, Пеллегрини; Абрахам

Интересные факты

Севилья выигрывала шесть раз Лигу Европы;

Рома в прошлом году выиграла Лигу конференций;

Рома никогда не играла в финале Лиги Европы (Кубок УЕФА в 1991 году, где проиграла Интеру);

Севилья провела 16 игр (8 побед, 3 ничьих и 5 поражений) с итальянскими клубам – последние девять игр победы и лишь ничья в полуфинале с Ювентусом;

Рома выиграла лишь 12 из 39 встреч с испанскими клубами (7 ничьих и 20 поражений)

Жозе Моуринью может стать первым тренером, кто выиграет Лигу Европы с тремя командами (Порту и Манчестер Юнайтед);

В текущем розыгрыше Лиги Европы Севилья постоянно выигрывала дома, но на выезде не побеждала. В последний раз выездной успех в Лиге чемпионов сезона-2020/21 в игре с Ренном (3:1);

У Ромы аналогичная статистика – 4 победы дома и на выезде по два поражения с двумя ничьями;

Севилья проведет 52-й матч в плей-офф Лиги Европы - ни одной другая команда даже не сыграла 50.

Непобедимая Севилья в Лиге Европы

Севилья - Мидлсбро (4:0) - Кубок УЕФА-2005/06

Севилья - Эспаньол (2:2, по пен. 3:1) - Кубок УЕФА-2006/07

Севилья - Бенфика (0:0, по пен. 4:2) - Лига Европы-2013/14

Севилья - Днепр (3:2) - Лига Европы-2014/15

Севилья - Ливерпуль (3:1) - Лига Европы-2015/16

Севилья - Интер (3:2) - Лига Европы-2019/20

Непобедимый Жозе Моуринью в еврокубках

Порту – Селтик (3:2 д.в) – Кубок УЕФА-2002/03

Порту – Монако (3:0) – Лига чемпионов-2003/04

Интер – Бавария (2:0) – Лига чемпионов-2009/10

Манчестер Юнайтед – Аякс (2:0) – Лига Европы-2016/17

Рома – Фейеноорд (1:0) – Лига конференций-2021/22

Прогноз

Моуринью не проигрывал в финалах еврокубков, а Севилья всегда побеждала в решающих играх Лиги Европы. Одна из серий после финального свистка точно прервется.

Итальянцы весьма прагматичны, где-то везучие и даже нудны. Но именно их стиль игры позволил добраться до финала, так что победителей не судят. Именно этот принцип у Жозе Моуринью. Хотите видеть красивую игру? Не смотрите Рому.

Севилья прошла длительный сезон, в котором было: риск вылета из Ла Лиги, вылет из Лиги чемпионов, третий тренер у руля команды и финал в качестве награды.

Что увидим на поле? Быстрый гол может значительно повлиять на ход игры, но, если такого не будет, то будет очень длительная и усердная игра. Рома умеет защищаться, может удивлять в атаке, но ей спешить не нужно, даже, если не получается. Севилья более яркая и более наглая, но хватит ли духа, чтобы сломать Моуринью…

Финал должен быть особенным, а мы знаем, что есть лишь один "Особенный". Так что прогнозируем победу Ромы в фирменном стиле.

Прогноз ISPORT.ua: Рома выиграет трофей