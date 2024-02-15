iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бенфика - Тулуза 2:1 обзор матча и результат игры 15.02.2024

"Орлы" почти решили вопрос о своей путевке в 1/8 финала.
Вчера, 23:59
Бенфика - Тулуза / Getty Images
Бенфика - Тулуза / Getty Images

В четверг, 15 февраля, в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы Бенфика принимала Тулузу. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Хозяева на протяжении всей встречи доминировали над своим соперником, однако забитые мячи пришлись лишь на вторую половину матча.

Анхель Ди Мария на 68-й минуте удачно реализовал 11-метровый удар, после чего "орлы" немного остепенились с атакующими действиями, однако им за это пришлось заплатить.

На 75-й минуте Миккель Деслер поразил ворота Анатолия Трубина, чем почти принес Тулузе ничью, но за мгновение до финального свитка все тот же Ди Мария получил право исполнить пенальти и не промахнулся.

Статистика матча 1/16 финала Лиги Европы Бенфика - Тулуза

Бенфика - Тулуза 2:1
Голы: Ди Мария, 68 пенальти, 90+8 пенальти - Деслер, 75

Ожидаемые голы (XG): 3.65 - 0.35
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 26 - 6
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 7 - 19

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Стрельба во время чемпионского парада Канзас-Сити Чифс несет угрозу чемпионату мира 2026 года Стрельба во время чемпионского парада Канзас-Сити Чифс несет угрозу чемпионату мира 2026 года
"Дань уважения лучшему игроку Норвегии": В честь Холанда выпустят мороженое "Дань уважения лучшему игроку Норвегии": В честь Холанда выпустят мороженое
Защитник Манчестер Юнайтед, пропустивший все матчи сезона, близок к возвращению в строй Защитник Манчестер Юнайтед, пропустивший все матчи сезона, близок к возвращению в строй
Трубин – худший игрок Бенфики в матче против Тулузы Трубин – худший игрок Бенфики в матче против Тулузы
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира прошла одиночная смешанная эстафета
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Футбол00:58
Стрельба во время чемпионского парада Канзас-Сити Чифс несет угрозу чемпионату мира 2026 года
Европа00:55
"Дань уважения лучшему игроку Норвегии": В честь Холанда выпустят мороженое
Европа00:35
Защитник Манчестер Юнайтед, пропустивший все матчи сезона, близок к возвращению в строй
Лига Европы00:21
Трубин – худший игрок Бенфики в матче против Тулузы
Лига конференций00:08
Лига конференций-2023/24: Динамо Загреб обыграло на выезде Бетис, Аякс спасся от поражения Буде/Глимту
Лига Европы00:06
Лига Европы-2023/24: Шахтер и Марсель сыграли вничью, Милан разгромил Ренн, Бенфика с Трубиным одолела Тулузу
Лига Европы00:02
Дубль Лофтус-Чика позволил Милану разгромить Ренн в Лиге Европы
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Бенфика с Трубиным с трудом обыграла Тулузу
Олимпийские виды23:34
Чемпионат Европы по борьбе: украинки завоевали три серебряные медали
Европа23:30
Харри Кейн: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK