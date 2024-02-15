Бенфика - Тулуза 2:1 обзор матча и результат игры 15.02.2024
В четверг, 15 февраля, в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы Бенфика принимала Тулузу. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Хозяева на протяжении всей встречи доминировали над своим соперником, однако забитые мячи пришлись лишь на вторую половину матча.
Анхель Ди Мария на 68-й минуте удачно реализовал 11-метровый удар, после чего "орлы" немного остепенились с атакующими действиями, однако им за это пришлось заплатить.
На 75-й минуте Миккель Деслер поразил ворота Анатолия Трубина, чем почти принес Тулузе ничью, но за мгновение до финального свитка все тот же Ди Мария получил право исполнить пенальти и не промахнулся.
Статистика матча 1/16 финала Лиги Европы Бенфика - Тулуза
Бенфика - Тулуза 2:1
Голы: Ди Мария, 68 пенальти, 90+8 пенальти - Деслер, 75
Ожидаемые голы (XG): 3.65 - 0.35
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 26 - 6
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 7 - 19
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