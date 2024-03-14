Ливерпуль - Спарта 6:1 результат и обзор матча Лиги Европы

В рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы Ливерпуль на своем поле принимал Спарту. Первая встреча завершилась разгромной победой "красных" - 5:1.

Второй матч команд прошел по подобному сценарию. Уже за первые 14 минут Ливерпуль забил четыре гола. Нуньес, Кларк, Салах и Гакпо уверенно поразили ворота соперника.

После перерыва английский коллектив продолжил доминировать, забив еще дважды. Гакпо оформил дубль, а Собослай занес свою фамилию в протокол.

Главным героем встречи стал Салах, который забил и отда две голевые передачи. Для египтянина это уже седьмой сезон в Ливерпуле, за который он забивает больше 20 голов.

Спарта же ответила голом престижа еще в первом тайме - Бирманчевич забил.

Статистика матча Лиги Европы Ливерпуль - Спарта

Ливерпуль - Спарта 6:1

Голы: Нуньес, 7, Кларк, 8, Салах, 10, Гакпо, 14, 55, Собослай, 48 - Бирманчевич, 42

xG: 4.14-0.36

Удары: 20-9

Удары в створ ворот: 11-2

Владение мячом: 70%-30%

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