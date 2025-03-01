iSport.ua
Русский Українська
Футбол

База Черноморца попала под российский обстрел

Одесский клуб выпустил публичное заявление.
Сегодня, 09:15
База Черноморца / ФК Черноморец
База Черноморца / ФК Черноморец

Вечером, 28 февраля, российская армия атаковала украинские города.

В результате воздушной атаки шахедами пострадала клубная база Черноморца.

"В бассейне выбило окна, досталось также административному зданию, разбитое стекло заняло большое пространство на территории спортивно-восстановительного комплекса. Пострадали машины сотрудников и представителей клуба – не надо забывать, что это был именно вечер заезда клуба на базу накануне ответственной игры 19-го тура УПЛ против Левого Берега. Впереди оценка нанесенного ущерба.

К счастью, никто из игроков, тренеров и персонала не пострадал. И это самое главное. Большая часть игроков и тренеров остались ночевать на базе. Ребята находятся в нормальном психологическом состоянии. Опережая актуальные вопросы отмечаем: все легионеры на месте, все в команде в такое громкое во всех смыслах слова и разрушительное время. Команда – как одна настоящая семья", – говорится в заявлении одесского клуба.

Сегодня, 1 марта, Черноморец сыграет с Левым Берегом. Начало встречи в 15:30.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: ФК Черноморец

Статьи по теме

Челси передумал подписывать летом очередного вратаря Челси передумал подписывать летом очередного вратаря
Футбол сегодня: Реал - Бетис, Интер - Наполи, Таловеров против Ман Сити, матчи ПСЖ и Байер, тур в УПЛ Футбол сегодня: Реал - Бетис, Интер - Наполи, Таловеров против Ман Сити, матчи ПСЖ и Байер, тур в УПЛ
НХЛ: Даллас разбил Лос-Анджелес, Рейнджерс проиграли Торонто НХЛ: Даллас разбил Лос-Анджелес, Рейнджерс проиграли Торонто
НБА: Лейкерс без Леня обыграли Клипперс, Юта без Михайлюка вырвала победу у Миннесоты НБА: Лейкерс без Леня обыграли Клипперс, Юта без Михайлюка вырвала победу у Миннесоты

Видео

Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал
Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция масс-стартов на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа09:33
Челси передумал подписывать летом очередного вратаря
Украина09:15
База Черноморца попала под российский обстрел
Европа08:52
Футбол сегодня: Реал - Бетис, Интер - Наполи, Таловеров против Ман Сити, матчи ПСЖ и Байер, тур в УПЛ
НХЛ08:31
НХЛ: Даллас разбил Лос-Анджелес, Рейнджерс проиграли Торонто
НБА08:11
НБА: Лейкерс без Леня обыграли Клипперс, Юта без Михайлюка вырвала победу у Миннесоты
Шахматы07:46
"Трамп разрушил имидж Америки в глазах мира": Каспаров раскритиковал слова Маска
Бокс07:25
Усик або Паркер: Батько Дюбуа назвав наступного суперника його сина
Европа00:55
Астон Вилла с дублем Асенсио пробилась в четвертьфинал Кубка Англии
Формула 100:29
Расселл назвал явного фаворита после предсезонных тестов Формулы-1
Вчера, 23:57
НБА23:57
Звезда НБА выбыл до конца сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK