База Черноморца попала под российский обстрел

Вечером, 28 февраля, российская армия атаковала украинские города.

В результате воздушной атаки шахедами пострадала клубная база Черноморца.

"В бассейне выбило окна, досталось также административному зданию, разбитое стекло заняло большое пространство на территории спортивно-восстановительного комплекса. Пострадали машины сотрудников и представителей клуба – не надо забывать, что это был именно вечер заезда клуба на базу накануне ответственной игры 19-го тура УПЛ против Левого Берега. Впереди оценка нанесенного ущерба.

К счастью, никто из игроков, тренеров и персонала не пострадал. И это самое главное. Большая часть игроков и тренеров остались ночевать на базе. Ребята находятся в нормальном психологическом состоянии. Опережая актуальные вопросы отмечаем: все легионеры на месте, все в команде в такое громкое во всех смыслах слова и разрушительное время. Команда – как одна настоящая семья", – говорится в заявлении одесского клуба.

Сегодня, 1 марта, Черноморец сыграет с Левым Берегом. Начало встречи в 15:30.

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