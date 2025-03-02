Ингулец сенсационно переиграл Кривбасс

Команда Василия Кобина одержала вторую победу в сезоне Премьер-лиги. Петровский Ингулец неожиданно переиграл криворожский Кривбасс в перенесенном из-за воздушной тревоги в субботу поединке.

Номинальные хозяева ошеломили середняка первенства двумя голами в первом тайме. Открыли счет петровцы на 14-й минуте – Волохатый навесил с фланга, а Пушкарев точно пробил головой. Перед перерывом Бенедюк отправил мяч мимо кипера, ворвавшись в свободное пространство.

Кривбасс упустил немало моментов забить во второй половине. В частности, криворожцы фактически провисели на воротах Паламарчука весь финальный отрезок. Впрочем, голкипер Ингульца поймал кураж и нивелировал три попытки Романчука отыграться.

Победа не позволила хозяевам подняться со дна турнирной таблицы. Однако петровцы существенно сократили отставание от одесского Черноморца, имея в активе 12 очков. Криворожцы пока остаются на 4-й позиции (31 пункт).

Статистика матча Ингулец – Кривбасс 19-го тура чемпионата Украины

Ингулец – Кривбасс – 2:0

Голы: Пушкарев, 14, Бенедюк, 40

Удары: 5 - 13

Удари в створ: 2 - 5

Угловые: 2 - 10

Фолы: 9 - 13

Ингулец: Паламарчук – Дубилей (Жовтенко, 74), Дихтярук, Малыш, Катрич – Волохатый, Гаджук, Лосенко (Пятов, 82) – Бенедюк (Свистун, 75), Кисленко (Сад, 71), Пушкарев (Могильный, 72)

Кривбасс: Маханьков – Понедельник, Виливальд, Романчук, Дибанго – Хомченовский – Д. Кузык (Мендоза, 80), Аморозо (Лунев, 46), Илич (Кожушко, 71), Микитишин (Задерака, 46) – Соса

Предупреждения: Дихтярук — Соса, Виливальд

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