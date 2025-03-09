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Футбол

Шевченко: Григорчук, как путин, один в один с кремлевским диктатором

Украинский голкипер не в восторге от работы с тренером.
Сегодня, 13:02
Алексей Шевченко / shakhtar.com
Алексей Шевченко / shakhtar.com

Голкипер Окжетпеса Алексей Шевченко сравнил Романа Григорчука с путиным.

Украинец дал большое интервью изданию Украинский футбол, где среди прочего вспомнил о времени, проведенном в Черноморце.

Как раз тогда одесской командой руководил нынешний тренер ЛНЗ Роман Григорчук. По словам Шевченко, специалист вообще не разбирается в футболе, но при этом ведет себя, как диктатор.

"Он вообще играл в футбол? Я не уверен, потому что какую-то такую ахинею говорил. В Черноморце времен расцвета УПЛ у него играли игроки, которые и сами без него много кого бы победили. В Астане вообще без него брали чемпионство, выгоняли его постоянно, мол, и без тебя разберемся.

Был бы он хорошим тренером, там бы и остался. Где он тренировал - там были хорошие деньги. Без хороших футболистов с огромными зарплатами он результат показать не может.

Он такой и есть - диктатор. Он садится, как путин, а позади него - икона. Стиль разговора один в один с кремлевским диктатором: вспоминает Бога постоянно, говорит, что футбол у него в сердце и футбол никогда невозможно обмануть.

Григорчук постоянно использует мат и оскорбляет футболистов. Буквально после теории некоторые ребята уже плакали. Начинает искать виновных в поражении. Нет такого, что проиграли, ничего страшного, надо менять это или другое. Он ловит кого-то одного или двух и начинает обвинять в поражении", - рассказал Алексей.

Напомним, накануне ЛНЗ в самой концовке проиграл Динамо.

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