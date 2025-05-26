Клуб УПЛ распрощался с тренером после пяти месяцев сотрудничества

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук покинул занимаемую должность.

Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.

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60-летний специалист и ЛНЗ прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Григорчук возглавил ЛНЗ в декабре 2024 года. Под его руководством команда провела 13 матчей, в которых одержала две победы, шесть раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

В турнирной таблице УПЛ черкасский клуб финишировал на 12-м месте, набрав 31 балл.

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