Клуб УПЛ распрощался с тренером после пяти месяцев сотрудничества
Роман Григорчук покинул пост наставника ЛНЗ.
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук покинул занимаемую должность.
Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.
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60-летний специалист и ЛНЗ прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что Григорчук возглавил ЛНЗ в декабре 2024 года. Под его руководством команда провела 13 матчей, в которых одержала две победы, шесть раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.
В турнирной таблице УПЛ черкасский клуб финишировал на 12-м месте, набрав 31 балл.
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