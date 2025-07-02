betking – новый партнер ФК Александрия

На футболках александрийцев с нового сезона будет изображен логотип betking.

Лицензированный букмекер betking стал премиум партнером футбольного клуба Александрия.

Соглашение между компанией, входящей в состав King Group, и серебряным призером предыдущего чемпионата Украины по футболу было подписано 1 июля 2025 года.

По условиям соглашения, betking подразумевает всестороннюю поддержку футбольного клуба в новом, очень важном сезоне. Сюда входит и реализация совместных маркетинговых и социальных проектов, и глубокая интеграция бренда в цифровое, спортивное или фан-пространство команды.

betking станет титульным партнером, поэтому логотип компании будет изображен как на экипировке футболистов во время матчей, так и будет использоваться в социальных сетях, на сайте и даже на стадионе клуба.

Исполнительный директор ФК Александрия Дмитрий Китаев следующим образом прокомментировал партнерство:

"Мы рады приветствовать betking в большой футбольной семье ФК Александрия. Для нас это не просто партнерство - это стратегический союз с компанией, которая разделяет наши ценности и видения развития украинского футбола. Это объединение позволяет уверенно смотреть в будущее, достигать амбициозных целей, укреплять связь с болельщиками и как вне его. Гордимся быть первым украинским футбольным клубом, который подписал договор о партнерстве с betking.

Сотрудничество с Александрией станет примером того, как бизнес может вдохновлять через спорт. Она демонстрирует, что объединение усилий может создавать возможности для клубов, болельщиков и будущих поколений спортсменов.

Павел Журило - директор betking - также поделился своим мнением о сотрудничестве:

"Мы верим в силу спорта, его способность объединять, вдохновлять и дарить настоящие эмоции. Уверены: большие проекты требуют большой ответственности. Сотрудничество с ФК Александрия - это наш вклад в развитие украинского футбола и поддержка команды с характером и преданными болельщиками".

Справка о компании

betking - лицензированный букмекер, входящий в King Group и осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством Украины. betking предлагает широкий спектр услуг в сфере спортивного беттинга и онлайн-развлечений, сосредотачиваясь на инновационности, прозрачности и принципах ответственной игры.

betking активно способствует развитию спорта в Украине: поддерживает профессиональные команды, реализует партнерские проекты и внедряет инициативы, ориентированные на болельщиков и спортивное сообщество.

ООО "Слотс Ю.Эй: Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 (Решение КРАИЛ №150 от 12.04.2021), Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024).

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!