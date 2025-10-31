Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу

В пятницу, 31 октября, состоялся матч между молодежными командами Динамо и Шахтера.

После первого тайма киевляне лидировали с минимальным преимуществом, однако к концовке матча команды подходили со счетом 2:2.

За Шахтер забили Сметана и Петрук, а за Динамо - дубль на счету Пономаренко.

Однако на 89-й минуте Константин Губенко сделал сильную подачу в штрафную "горняков", однако слишком сильно закрутил мяч, или даже немного помог ветер, но в итоге круглый опустился точно за шиворот киперу.

Это позволило Динамо выиграть матч и сократить оставание от Шахтера в таблице до двух очков.

Шахтер U-19 – Динамо U-19 2:3

Голы: Сметана, 60, Петрук, 74 – Пономаренко, 36, 54, Губенко, 89

