iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу

Константин Губенко стал героем матча.
Сегодня, 13:50       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер U-19 – Динамо U-19 / fcdynamo.kiev.ua
Шахтер U-19 – Динамо U-19 / fcdynamo.kiev.ua

В пятницу, 31 октября, состоялся матч между молодежными командами Динамо и Шахтера.

После первого тайма киевляне лидировали с минимальным преимуществом, однако к концовке матча команды подходили со счетом 2:2.

За Шахтер забили Сметана и Петрук, а за Динамо - дубль на счету Пономаренко.

Однако на 89-й минуте Константин Губенко сделал сильную подачу в штрафную "горняков", однако слишком сильно закрутил мяч, или даже немного помог ветер, но в итоге круглый опустился точно за шиворот киперу.

Это позволило Динамо выиграть матч и сократить оставание от Шахтера в таблице до двух очков.

Шахтер U-19 – Динамо U-19 2:3
Голы: Сметана, 60, Петрук, 74 – Пономаренко, 36, 54, Губенко, 89

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ривер Плейт поднимет отступные по всем своим игрокам Ривер Плейт поднимет отступные по всем своим игрокам
Бывший двукратный чемпион UFC попал в серьезное ДТП Бывший двукратный чемпион UFC попал в серьезное ДТП
Цунода может оказаться в другом чемпионате Цунода может оказаться в другом чемпионате
Спортивный врач о перспективах Зинченко в ноябрьских матчах Спортивный врач о перспективах Зинченко в ноябрьских матчах

Видео

Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу
Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Другие страны16:10
Ривер Плейт поднимет отступные по всем своим игрокам
ММА15:45
Бывший двукратный чемпион UFC попал в серьезное ДТП
Формула 115:15
Цунода может оказаться в другом чемпионате
ЧМ-202614:55
Спортивный врач о перспективах Зинченко в ноябрьских матчах
Европа14:40
Бывший игрок Ливерпуля считает, что на команду все еще влияет смерть Жоты
Европа14:35
Перспективный полузащитник подпишет новый контракт с Барселоной
Биатлон14:15
IBU может ввести санкции против Симон
Теннис14:07
Синнер оценил своё физическое состояние перед встречей с Шелтоном
Украина13:50
Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу
Европа13:38
Лунин может сыграть с Валенсией. Реал подаёт повторную апелляцию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK