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Вернидуб заработал удаление в матче Колос – Кривбасс

Украинский специалист получил красную карточку за споры с арбитром.
Сегодня, 19:20
Юрий Вернидуб / Getty Images
Юрий Вернидуб / Getty Images
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Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб заработал удаление в матче против Колоса (0:1).

На 81-й минуте встречи украинский специалист выражал свое недовольство из-за момента, в котором на газоне оказался защитник команды Иван Зотько. Один из помощников главного судьи встречи Юрия Иванова пожаловался на поведение Вернидуба, после чего арбитр показал ему вторую желтую карточку.

Отметим, сразу после данного эпизода тренер Кривбасса замахнулся рукой на бокового арбитра встречи, показывая тем самым недовольство ввиду полученного удаления, а также из подтрибунки крикнул – "не работайте с судьми".

Ранее сообщалось, что Вернидуб сделал патриотическую татуировку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс Юрий Вернидуб
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