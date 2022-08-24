RussiaIsATerroristState: игроки Руха и Металлиста показали баннер перед матчем

Перед матчем первого тура УПЛ между львовским Движением и Металлистом игроки обеих команд сделали памятное фото с баннером, на котором сообщается, что Россия – это государство-террорист.

Хештег с этим сообщением в последние месяцы очень распространен в социальных сетях и помогает всему миру узнать о преступлениях этой страны на территории Украины.

Напомним, что матч Движение - Металлист стал очередным скандальным только стартовавшим противостоянию сезона в УПЛ. Перед матчем руководство "желто-черных" не впустило на стадион съемочную группу Setanta Sports на стадион Украина.