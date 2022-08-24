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#RussiaIsATerroristState: игроки Руха и Металлиста показали баннер перед матчем

Футболисты напоминают, что наши соседи – террористы.
Сегодня, 15:25
Игроки Руха
Игроки Руха
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Перед матчем первого тура УПЛ между львовским Движением и Металлистом игроки обеих команд сделали памятное фото с баннером, на котором сообщается, что Россия – это государство-террорист.

Хештег с этим сообщением в последние месяцы очень распространен в социальных сетях и помогает всему миру узнать о преступлениях этой страны на территории Украины.

Напомним, что матч Движение - Металлист стал очередным скандальным только стартовавшим противостоянию сезона в УПЛ. Перед матчем руководство "желто-черных" не впустило на стадион съемочную группу Setanta Sports на стадион Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ металлист Рух
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