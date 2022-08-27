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Старт Динамо и Днепра-1, реабилитация Ворсклы и Шахтера: анонс матчей УПЛ

ISPORT анонсирует поединки чемпионата Украины, которые пройдут с 27 по 29 августа.
Сегодня, 09:17
Динамо - Днепр-1
Динамо - Днепр-1
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.В середине недели стартовал чемпионат Украины по футболу, который продолжается уже в эти выходные.

В отличие от первого тура, теперь нас ждут все восемь запланированных матчей. Три из них пройдут уже в субботу, 27 августа.

27 августа

Львов - Заря

Час: 13:00
Место: Львов, стадион СКИФ
Главный арбитр: Александр Соловьян  

Львовяне дебютируют в новом сезоне, потому что пропускали первый тур. В свою очередь, Заря является лидером УПЛ, ведь это единственная команда, которая одержала победу в первом матче с разницей более чем в один гол, обыграв Ворсклу.

Ворскла - Верес

Время: 13:00
Место: Авангард, Ужгород
Главный арбитр: Виктор Копиевский

В первом туре Ворскла уступила Зори и теперь сделает все, чтобы реабилитироваться за такой результат. В свою очередь Вереск в Киеве обыграл Черноморец и сейчас иду в лидирующей группе чемпионата.

Металлист 1925 – Черноморец

Время: 15:00
Место: НСК Олимпийский, Киев
Главный арбитр: Евгений Арановский

В первом туре Металлист 1925 года многих удивил, грамотно сыграв в защите против донецкого Шахтера и даже имея возможность забить гранд украинского футбола. Теперь они встретятся с Черноморцем, который в свою очередь минимально уступил Вересу.

26 августа

Колос - Рух

Время: 13:00
Место: Колос, Ковалевка
Главный арбитр: Александр Омельченко

Эти команды стали участниками очень напряженных матчей первого тура, но если в поединке Колоса бушевали эмоции на поле (и в тренерской зоне), то у Руха сначала был скандал с не допуском съемочной группы транслятора, а затем постоянные воздушные тревоги, из-за которых останавливался матч.

Шахтер – Кривбасс

Время: 15:00
Место: НСК Олимпийский, Киев
Главный арбитр: Екатерина Монзуль В первом туре донецкий клуб немного разочаровал, не сумев переиграть Металлист 1925 года, поэтому сейчас будет пытаться одержать победу.

Соперник конечно не прост – Кривбасс под руководством изъятого в первом туре Юрия Вернидуба готов "покусать" многих.

Динамо – Днепр-1

Время: 17:00
Место: Арена Львов, Львов
Главный арбитр: Андрей Коваленко  

Обе команды на неделе проводили свои матчи еврокубков (обе команды их разгромно проиграли), поэтому пропускали первый тур.   У болельщиков осталось очень много вопросов по игре этих команд в квалификациях Лиги чемпионов и Лиги Европы, поэтому ответы они будут искать именно в этом матче. Он обещает быть достаточно увлекательным.

29 августа

 

Металлист - Ингулец

Время: 13:00
Место: Авангард, Ужгород
Главный арбитр: Виталий Романов

В многострадальном матче в День независимости, который длился более четырех часов, Металлист обыграл львовское Движение, а теперь встретится с Ингульцем.

Команда из Петрова свой дебютный матч провела не так, как ей того хотелось - они в домашнем матче уступили дерби Александрии.

Александрия - Минай

Время: 15:00
Место: НСК Олимпийский, Киев
Главный арбитр: Владимир Новохатний

Минай станет последней командой, которая проведет свой первый матч в УПЛ сезона-2022/23, ведь первый тур они пропускали.

После победы в стартовом матче у Александрии большие шансы выиграть и второй поединок, что позволит им остаться в лидирующей группе команд.

1    Турнирная таблица после 1-го тура

М  Команда  И  О
1    Заря   1    3
2    Металлист    1    3
3   Александрия   1   3
4   Вересс   1   3
5   Колос   1   3
6  Металлист 1925   1    1
7    Шахтер   1   1
8   Динамо   0   0
9    Днепр-1   00   0
10    Львов   0   0
11  Минай   0   0
12   Ингулец   1   0
13   Рух 1    0
14  Кривбасс  1   0
15   Черноморец  1   0
16  Ворскла   1   0

   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ анонс
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