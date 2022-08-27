Старт Динамо и Днепра-1, реабилитация Ворсклы и Шахтера: анонс матчей УПЛ
.В середине недели стартовал чемпионат Украины по футболу, который продолжается уже в эти выходные.
В отличие от первого тура, теперь нас ждут все восемь запланированных матчей. Три из них пройдут уже в субботу, 27 августа.
27 августа
Львов - Заря
Час: 13:00
Место: Львов, стадион СКИФ
Главный арбитр: Александр Соловьян
Львовяне дебютируют в новом сезоне, потому что пропускали первый тур. В свою очередь, Заря является лидером УПЛ, ведь это единственная команда, которая одержала победу в первом матче с разницей более чем в один гол, обыграв Ворсклу.
Ворскла - Верес
Время: 13:00
Место: Авангард, Ужгород
Главный арбитр: Виктор Копиевский
В первом туре Ворскла уступила Зори и теперь сделает все, чтобы реабилитироваться за такой результат. В свою очередь Вереск в Киеве обыграл Черноморец и сейчас иду в лидирующей группе чемпионата.
Металлист 1925 – Черноморец
Время: 15:00
Место: НСК Олимпийский, Киев
Главный арбитр: Евгений Арановский
В первом туре Металлист 1925 года многих удивил, грамотно сыграв в защите против донецкого Шахтера и даже имея возможность забить гранд украинского футбола. Теперь они встретятся с Черноморцем, который в свою очередь минимально уступил Вересу.
26 августа
Колос - Рух
Время: 13:00
Место: Колос, Ковалевка
Главный арбитр: Александр Омельченко
Эти команды стали участниками очень напряженных матчей первого тура, но если в поединке Колоса бушевали эмоции на поле (и в тренерской зоне), то у Руха сначала был скандал с не допуском съемочной группы транслятора, а затем постоянные воздушные тревоги, из-за которых останавливался матч.
Шахтер – Кривбасс
Время: 15:00
Место: НСК Олимпийский, Киев
Главный арбитр: Екатерина Монзуль В первом туре донецкий клуб немного разочаровал, не сумев переиграть Металлист 1925 года, поэтому сейчас будет пытаться одержать победу.
Соперник конечно не прост – Кривбасс под руководством изъятого в первом туре Юрия Вернидуба готов "покусать" многих.
Динамо – Днепр-1
Время: 17:00
Место: Арена Львов, Львов
Главный арбитр: Андрей Коваленко
Обе команды на неделе проводили свои матчи еврокубков (обе команды их разгромно проиграли), поэтому пропускали первый тур. У болельщиков осталось очень много вопросов по игре этих команд в квалификациях Лиги чемпионов и Лиги Европы, поэтому ответы они будут искать именно в этом матче. Он обещает быть достаточно увлекательным.
29 августа
Металлист - Ингулец
Время: 13:00
Место: Авангард, Ужгород
Главный арбитр: Виталий Романов
В многострадальном матче в День независимости, который длился более четырех часов, Металлист обыграл львовское Движение, а теперь встретится с Ингульцем.
Команда из Петрова свой дебютный матч провела не так, как ей того хотелось - они в домашнем матче уступили дерби Александрии.
Александрия - Минай
Время: 15:00
Место: НСК Олимпийский, Киев
Главный арбитр: Владимир Новохатний
Минай станет последней командой, которая проведет свой первый матч в УПЛ сезона-2022/23, ведь первый тур они пропускали.
После победы в стартовом матче у Александрии большие шансы выиграть и второй поединок, что позволит им остаться в лидирующей группе команд.
1 Турнирная таблица после 1-го тура
М Команда И О
1 Заря 1 3
2 Металлист 1 3
3 Александрия 1 3
4 Вересс 1 3
5 Колос 1 3
6 Металлист 1925 1 1
7 Шахтер 1 1
8 Динамо 0 0
9 Днепр-1 00 0
10 Львов 0 0
11 Минай 0 0
12 Ингулец 1 0
13 Рух 1 0
14 Кривбасс 1 0
15 Черноморец 1 0
16 Ворскла 1 0