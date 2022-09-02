iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Женская сборная Украины разгромила Фарерские острова в квалификации ЧМ-2023

Украинки праздновали третью победу в группе, но уже остались без турнирных перспектив.
Вчера, 22:32
Украина разгромила Фарерские острова / УАФ
Украина разгромила Фарерские острова / УАФ
0 0 0

В пятницу, 2 сентября, женская сборная Украины по футболу на выезде одержала разгромную победу над Фарерскими островами в рамках квалификации чемпионата мира-2023.

Команда Луиса Кортеса обыграла соперниц со счетом 3:0. В начале поединка дубль на свой счет записала Надежда Кунина, а под конец встречи счет до разгромного довела Любовь Шматко.

Фарерские острова - Украина 0:3

Голы: Кунина, 11, 14, Шматко, 83

Украина: Бондарчук, Корсун (Подольская, 74), Апанащенко (к), Шматко, Басанская, Козлова (Химич, 65), Петрик (Китаева, 65), Калинина, Овдийчук (Шевчук, 65), Кунина (Глущенко, 74), Гирин.

Эта победа стала третьей для сборной Украины в отборочной группе ЧМ-2023. Украинская команда с десятью очками вышла на третье место, но уже не сможет подняться выше, чтобы сыграть в плей-офф квалификации. Второй идет Шотландия с 13 баллами.

В заключительном матче отбора украинки сыграют с лидерами отборочной группы испанками, которые с 18 очками уже обеспечили себе первое место. Поединок состоится 6 сентября в Мадриде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины женская сборная Украины по футболу чм-2023 отбор на чм-2023
0 0 0

Статьи по теме

Стала известна заявка сборной Украины на Евробаскет-2022 Стала известна заявка сборной Украины на Евробаскет-2022
Украина - Тунис: Онлайн-трансляция матча чемпионата мира 2022 года по волейболу Украина - Тунис: Онлайн-трансляция матча чемпионата мира 2022 года по волейболу
Сборная Украины по баскетболу определилась с заявкой на матч против Исландии в квалификации ЧМ-2023 Сборная Украины по баскетболу определилась с заявкой на матч против Исландии в квалификации ЧМ-2023
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Бразилия возглавляет рейтинг Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Бразилия возглавляет рейтинг
Помочь журналистам

Видео

Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине
Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:42
Легкая атлетика23:42
Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Теннис23:10
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
Теннис22:58
Людмила Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного турнира US Open
Украина22:32
Женская сборная Украины разгромила Фарерские острова в квалификации ЧМ-2023
Европа21:54
Зинченко пропустит матч против Манчестер Юнайтед
Бокс21:22
"Я тебя прикончу": Фьюри записал дерзкое обращение к Усику
Киберспорт20:48
NaVi выставили на трансфер игрока молодежной команды
Украина20:30
УПЛ: календарь и результаты матчей
Украина20:10
УПЛ обжалует решение Печерского суда о трансляции матчей чемпионата
Украина19:45
Вместо Мудрика - Трубин, вместо Шахтера - Металлист: Ruh TV допустил курьезную ошибку во время трансляции матча Рух - Шахтер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK