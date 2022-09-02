Женская сборная Украины разгромила Фарерские острова в квалификации ЧМ-2023

Украинки праздновали третью победу в группе, но уже остались без турнирных перспектив.

В пятницу, 2 сентября, женская сборная Украины по футболу на выезде одержала разгромную победу над Фарерскими островами в рамках квалификации чемпионата мира-2023.

Команда Луиса Кортеса обыграла соперниц со счетом 3:0. В начале поединка дубль на свой счет записала Надежда Кунина, а под конец встречи счет до разгромного довела Любовь Шматко.

Фарерские острова - Украина 0:3

Голы: Кунина, 11, 14, Шматко, 83

Украина: Бондарчук, Корсун (Подольская, 74), Апанащенко (к), Шматко, Басанская, Козлова (Химич, 65), Петрик (Китаева, 65), Калинина, Овдийчук (Шевчук, 65), Кунина (Глущенко, 74), Гирин.

Эта победа стала третьей для сборной Украины в отборочной группе ЧМ-2023. Украинская команда с десятью очками вышла на третье место, но уже не сможет подняться выше, чтобы сыграть в плей-офф квалификации. Второй идет Шотландия с 13 баллами.

В заключительном матче отбора украинки сыграют с лидерами отборочной группы испанками, которые с 18 очками уже обеспечили себе первое место. Поединок состоится 6 сентября в Мадриде.