Женская сборная Украины разгромила Фарерские острова в квалификации ЧМ-2023
В пятницу, 2 сентября, женская сборная Украины по футболу на выезде одержала разгромную победу над Фарерскими островами в рамках квалификации чемпионата мира-2023.
Команда Луиса Кортеса обыграла соперниц со счетом 3:0. В начале поединка дубль на свой счет записала Надежда Кунина, а под конец встречи счет до разгромного довела Любовь Шматко.
Фарерские острова - Украина 0:3
Голы: Кунина, 11, 14, Шматко, 83
Украина: Бондарчук, Корсун (Подольская, 74), Апанащенко (к), Шматко, Басанская, Козлова (Химич, 65), Петрик (Китаева, 65), Калинина, Овдийчук (Шевчук, 65), Кунина (Глущенко, 74), Гирин.
Эта победа стала третьей для сборной Украины в отборочной группе ЧМ-2023. Украинская команда с десятью очками вышла на третье место, но уже не сможет подняться выше, чтобы сыграть в плей-офф квалификации. Второй идет Шотландия с 13 баллами.
В заключительном матче отбора украинки сыграют с лидерами отборочной группы испанками, которые с 18 очками уже обеспечили себе первое место. Поединок состоится 6 сентября в Мадриде.