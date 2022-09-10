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Неожиданный персонаж: В тренировке Ингульца принял участие украинский символ

Петровский клуб в отличном настроении подходит к очередному туру в УПЛ.
Сегодня, 13:25
Футболисты Ингульца / ФК Ингулец
Футболисты Ингульца / ФК Ингулец
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В понедельник, 12 сентября, Ингулец сыграет с Минаем в рамках четвертого тура чемпионата Украины.

Клуб из Петрово усердно готовиться к игре, в которой постарается добыть первую победу в сезоне.

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В тренировочном процессе Ингульца принял участие украинский персонаж - казак.

Почувствовали себя в роли неожиданного героя сразу несколько футболистов команды. Наиболее этот образ подошел полузащитнику команды Александру Козаку.

Также примерял на себя образ Павел Полегенько.

Отметим, что в турнирной таблице УПЛ Ингулец идет на десятом месте, имея два очка после трех туров. Минай же располагается на 14-й позиции с одним баллом за две игры.

На ISPORT доступен список самых интересных событий предстоящего уик-энда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ чемпионат Украины Ингулец
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