Неожиданный персонаж: В тренировке Ингульца принял участие украинский символ
В понедельник, 12 сентября, Ингулец сыграет с Минаем в рамках четвертого тура чемпионата Украины.
Клуб из Петрово усердно готовиться к игре, в которой постарается добыть первую победу в сезоне.
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В тренировочном процессе Ингульца принял участие украинский персонаж - казак.
Почувствовали себя в роли неожиданного героя сразу несколько футболистов команды. Наиболее этот образ подошел полузащитнику команды Александру Козаку.
Также примерял на себя образ Павел Полегенько.
Отметим, что в турнирной таблице УПЛ Ингулец идет на десятом месте, имея два очка после трех туров. Минай же располагается на 14-й позиции с одним баллом за две игры.
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