Тур в АПЛ перенесли, що ж дивитися на вихідних?

Субота та неділя, традиційно, найбагатші на спортивні події дні тижня. Ці вихідні не стануть виключенням і ми станемо свідками багатьох цікавих подій, навіть незважаючи на перенос футбольного туру в Англії через смерть королеви Єлизавети ІІ.

ISPORT розповідає, що ж такого цікавого можна побачити 10 та 11 вересня.

Футбол

Чемпіонат Англії, напевне, має найбільше фанатів в світі, але навіть без нього буде на що подивитися. В Іспанії гроза фаворитів в лиці Кадіса зустрінеться з Барселоною, а мадридський Атлетико спробує піднятися в зону єврокубків.

Звичайно не забуваємо і про Реал, який в цьому році ще не втрачав очки, але грати доведеться без Каріма Бензема.

Ла Ліга

10.09, 19:30 / Кадіс - Барселона

10.09, 22:00 / Атлетико - Сельта

11.09, 15:00 / Реал Мадрид - Мальорка

В Італії в цьому турі не буде жодного матчу між двома іменитими клубами, а тому можна спробувати вгадати, хто з них втратить очки? Можливо, Спеція іктора Коваленка відбере бали в Наполі?

Серія А

10.09, 16:00 / Наполі - Спеція

10.09, 19:00 / Інтер - Торіно

10.09, 21:45 / Сампдорія - Мілан

11.09, 13:30 / Аталанта - Кремонезе

11.09, 19:00 / Лаціо - Верона

11.09, 21:45 / Юентус - Салернітана

В чемпіонаті Німеччини нас очікує один дуже цікавий поєдинок - суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів РБ Лейпціг з новим тренером зустрінеться з дортмундською Борусією, яка в минулому турі змогла обійти в таблиці Баварію. Самі ж мюнхенці зіграють зі Штутгартом, який ще не перемагав в цьому році. А ось лідер чемпіонату Фрайбург матиме серйозний екзамен - зустріч з Борусією М.

Бундесліга

10.09, 16:30 / Баварія - Штутгарт

10.09, 16:30 / РБ Лейпциг - Борусія Дортмунд

11.09, 18:30 / Фрайбург - Борусія Мьонхенгладбах

В чемпіонаті Франції погляди прикуті до матчів ПСЖ і цими вихідними в їхньому матчі очікується багато голів, адже зустрінуться парижани з Брестом, який має один з найгірших захистів в лізі. Але будуть і більш конкурентоздатні матчі цьому турі! Лілль поїде в гості до Марселя, а Монако прийматиме на стадіоні Луі ІІ злий Ліон, який програв в минулому турі.

Ліга 1

10.09, 18:00 / ПСЖ - Брест

10.09, 22:00 / Марсель - Лілль

11.09, 21:45 / Монако - Ліон

Ну і куди ж ми без рідненької УПЛ? В п'ятницю вже було зіграно один матч - Зоря сенсаційно поступилась Руху і тепер скоріше за все втратить перше місце, адже "посунути" їх можуть відразу шість команд - Металіст, Колос, Шахтар, Дніпро-1, Олександрія та Верес.

Але головна інтрига туру - чи зможе нарешті перемогти київське Динамо? Команда Луческу в затяжному піке, але в матчі зі Львовом потрібно ж перемагати.

УПЛ

10.09, 15:00 / Кривбас - Верес

10.09, 17:00 / Шахтар - Чорноморець

11.09, 13:00 / Дніпро-1 - Металіст 1925

11.09, 15:00 / Колос - Металіст

11.09, 17:00 / Динамо - Львів

12.09, 13:00 / Ворскла - Олександрія

12.09, 13:00 / Інгулець - Минай

Волейбол

На жаль збірна України не змогли пробитися в півфінал чемпіонату світу, вони поступилися Словенії в чвертьфіналі і далі будуть лише спостерігати за наступними результатами.

А вже цими вихідними визначиться чемпіон світу! В суботу пройдуть матчі 1/2, а вже неділю поєдинок за третє місце і фінал!

ЧС-2022 по волейболу

10.09, 19:00 / Польща - Бразилія

10.09, 22:00 / Італія - Словенія

11.09, 19:00 / Матч за третє місце

11.09, 22:00 / Фінал

Баскетбол

Продовжується чемпіонат Європи з баскетболу. Цими вихідними розпочинається стадія плей-офф з матчів 1/8 фіналу. Збірна України гратиме в неділю.

1/8 фіналу Євробаскету

10.09, 13:00 / Туреччина - Франція

10.09, 15:45 / Словенія - Бельгія

10.09, 19:00 / Німеччина - Чорногорія

10.09, 21:45 / Іспанія - Литва

11.09, 13:00 / Україна - Польща

11.09, 15:45 / Фінляндія - Хорватія

11.09, 19:00 / Сербія - Італія

11.09, 21:45 / Греція - Чехія

Теніс

Підходить до завершення відкритий чемпіонат США по тенісу і же цими вихідними ми дізнаємося переможців всіх розрядів. В жінок до вирішального раунду дісталась лідер світового рейтингу Іга Швьонтек та п'ята в сіті Онс Жабер.

В чоловіків з ТОП-3 до вирішального матчі не дійшов ніхто, але є четвертий Карлос Алькарас, а суперником його буде Каспер Рууд (№7). Крім того, будуть ще й парні фінали жінок та міксті.

US Open-2022

10.09, 19:00 / Сандерс/Пірс (4 сіяні) - Фліпкенс/Роже-Васслен

10.09, 23:00 / Іга Швьонтек (1) - Онс Жабер (жіночий фінал)

11.09, 20:00 / Крейчикова/Сінякова (3) - Макнеллі/Таунсенд

11.09, 23:00 / Каспер Рууд (5) - Карлос Алькарас Гарфія (3)

Формула-1

В цей Уік-енд відбудеться гран-прі Італії, домашній для Феррарі, які зроблять все можливе для того, щоб вибороти перемогу у Макса Ферстаппена.

Гран-прі Італії

11.09, 16:00 / Старт гонки

UFC

У Лас-Вегасі (США) відбудеться турнір UFC 279. Напередодні поєдинку сталась зміна кадру через те, що Хамзат Чамаєв провалив зважування. Однак глядачі все одно побачать топові бої.

Основний кард

Нейт Діас – Тоні Фергюсон

Хамзат Чимаєв – Кевін Холланд

Лі Цзінлян – Даніель Родрігес

Ірені Альдана - Мейсі Чіассон

Джонні Вокер - Іон Куцелаба

Інші види спорту

В Сполучених Штатах Америки стартував новий сезон Національної Футбольної ліги. Вже проведено перший поєдинок, якому Баффало Біллз обіграли Лос-Анджелес Рамс. В неділю відбудеться дуже багато поєдинків за участю майже всіх команд.

Фанати Велоспорту можуть продовжити слідкувати за Вуельтою, де цими вихідними пройдуть 20-й та 21-й етапи, якими й завершиться легендарний тур.

В кіберспорті продовжується кваліфікація на The International з Dota 2, а в Counter Strike грають матчі групи В в ESL Pro League.