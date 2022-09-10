Тур в АПЛ перенесли, що ж дивитися на вихідних?
Субота та неділя, традиційно, найбагатші на спортивні події дні тижня. Ці вихідні не стануть виключенням і ми станемо свідками багатьох цікавих подій, навіть незважаючи на перенос футбольного туру в Англії через смерть королеви Єлизавети ІІ.
ISPORT розповідає, що ж такого цікавого можна побачити 10 та 11 вересня.
Футбол
Чемпіонат Англії, напевне, має найбільше фанатів в світі, але навіть без нього буде на що подивитися. В Іспанії гроза фаворитів в лиці Кадіса зустрінеться з Барселоною, а мадридський Атлетико спробує піднятися в зону єврокубків.
Звичайно не забуваємо і про Реал, який в цьому році ще не втрачав очки, але грати доведеться без Каріма Бензема.
Ла Ліга
10.09, 19:30 / Кадіс - Барселона
10.09, 22:00 / Атлетико - Сельта
11.09, 15:00 / Реал Мадрид - Мальорка
В Італії в цьому турі не буде жодного матчу між двома іменитими клубами, а тому можна спробувати вгадати, хто з них втратить очки? Можливо, Спеція іктора Коваленка відбере бали в Наполі?
Серія А
10.09, 16:00 / Наполі - Спеція
10.09, 19:00 / Інтер - Торіно
10.09, 21:45 / Сампдорія - Мілан
11.09, 13:30 / Аталанта - Кремонезе
11.09, 19:00 / Лаціо - Верона
11.09, 21:45 / Юентус - Салернітана
В чемпіонаті Німеччини нас очікує один дуже цікавий поєдинок - суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів РБ Лейпціг з новим тренером зустрінеться з дортмундською Борусією, яка в минулому турі змогла обійти в таблиці Баварію. Самі ж мюнхенці зіграють зі Штутгартом, який ще не перемагав в цьому році. А ось лідер чемпіонату Фрайбург матиме серйозний екзамен - зустріч з Борусією М.
Бундесліга
10.09, 16:30 / Баварія - Штутгарт
10.09, 16:30 / РБ Лейпциг - Борусія Дортмунд
11.09, 18:30 / Фрайбург - Борусія Мьонхенгладбах
В чемпіонаті Франції погляди прикуті до матчів ПСЖ і цими вихідними в їхньому матчі очікується багато голів, адже зустрінуться парижани з Брестом, який має один з найгірших захистів в лізі. Але будуть і більш конкурентоздатні матчі цьому турі! Лілль поїде в гості до Марселя, а Монако прийматиме на стадіоні Луі ІІ злий Ліон, який програв в минулому турі.
Ліга 1
10.09, 18:00 / ПСЖ - Брест
10.09, 22:00 / Марсель - Лілль
11.09, 21:45 / Монако - Ліон
Ну і куди ж ми без рідненької УПЛ? В п'ятницю вже було зіграно один матч - Зоря сенсаційно поступилась Руху і тепер скоріше за все втратить перше місце, адже "посунути" їх можуть відразу шість команд - Металіст, Колос, Шахтар, Дніпро-1, Олександрія та Верес.
Але головна інтрига туру - чи зможе нарешті перемогти київське Динамо? Команда Луческу в затяжному піке, але в матчі зі Львовом потрібно ж перемагати.
УПЛ
10.09, 15:00 / Кривбас - Верес
10.09, 17:00 / Шахтар - Чорноморець
11.09, 13:00 / Дніпро-1 - Металіст 1925
11.09, 15:00 / Колос - Металіст
11.09, 17:00 / Динамо - Львів
12.09, 13:00 / Ворскла - Олександрія
12.09, 13:00 / Інгулець - Минай
Волейбол
На жаль збірна України не змогли пробитися в півфінал чемпіонату світу, вони поступилися Словенії в чвертьфіналі і далі будуть лише спостерігати за наступними результатами.
А вже цими вихідними визначиться чемпіон світу! В суботу пройдуть матчі 1/2, а вже неділю поєдинок за третє місце і фінал!
ЧС-2022 по волейболу
10.09, 19:00 / Польща - Бразилія
10.09, 22:00 / Італія - Словенія
11.09, 19:00 / Матч за третє місце
11.09, 22:00 / Фінал
Баскетбол
Продовжується чемпіонат Європи з баскетболу. Цими вихідними розпочинається стадія плей-офф з матчів 1/8 фіналу. Збірна України гратиме в неділю.
1/8 фіналу Євробаскету
10.09, 13:00 / Туреччина - Франція
10.09, 15:45 / Словенія - Бельгія
10.09, 19:00 / Німеччина - Чорногорія
10.09, 21:45 / Іспанія - Литва
11.09, 13:00 / Україна - Польща
11.09, 15:45 / Фінляндія - Хорватія
11.09, 19:00 / Сербія - Італія
11.09, 21:45 / Греція - Чехія
Теніс
Підходить до завершення відкритий чемпіонат США по тенісу і же цими вихідними ми дізнаємося переможців всіх розрядів. В жінок до вирішального раунду дісталась лідер світового рейтингу Іга Швьонтек та п'ята в сіті Онс Жабер.
В чоловіків з ТОП-3 до вирішального матчі не дійшов ніхто, але є четвертий Карлос Алькарас, а суперником його буде Каспер Рууд (№7). Крім того, будуть ще й парні фінали жінок та міксті.
US Open-2022
10.09, 19:00 / Сандерс/Пірс (4 сіяні) - Фліпкенс/Роже-Васслен
10.09, 23:00 / Іга Швьонтек (1) - Онс Жабер (жіночий фінал)
11.09, 20:00 / Крейчикова/Сінякова (3) - Макнеллі/Таунсенд
11.09, 23:00 / Каспер Рууд (5) - Карлос Алькарас Гарфія (3)
Формула-1
В цей Уік-енд відбудеться гран-прі Італії, домашній для Феррарі, які зроблять все можливе для того, щоб вибороти перемогу у Макса Ферстаппена.
Гран-прі Італії
11.09, 16:00 / Старт гонки
UFC
У Лас-Вегасі (США) відбудеться турнір UFC 279. Напередодні поєдинку сталась зміна кадру через те, що Хамзат Чамаєв провалив зважування. Однак глядачі все одно побачать топові бої.
Основний кард
Нейт Діас – Тоні Фергюсон
Хамзат Чимаєв – Кевін Холланд
Лі Цзінлян – Даніель Родрігес
Ірені Альдана - Мейсі Чіассон
Джонні Вокер - Іон Куцелаба
Інші види спорту
В Сполучених Штатах Америки стартував новий сезон Національної Футбольної ліги. Вже проведено перший поєдинок, якому Баффало Біллз обіграли Лос-Анджелес Рамс. В неділю відбудеться дуже багато поєдинків за участю майже всіх команд.
Фанати Велоспорту можуть продовжити слідкувати за Вуельтою, де цими вихідними пройдуть 20-й та 21-й етапи, якими й завершиться легендарний тур.
В кіберспорті продовжується кваліфікація на The International з Dota 2, а в Counter Strike грають матчі групи В в ESL Pro League.