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Селезнев поблагодарил звезду УПЛ за фото с детьми

Легенда украинского футбола в восторге от доброго жеста своего соотечественника.
Вчера, 22:41
Евгений Селезнев / Getty Images
Евгений Селезнев / Getty Images
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После матча УПЛ между Днепром-1 и Вересом (2:0) экс-футболист Шахтера и сборной Украины Евгений Селезнев встретился с форвардом хозяйской команды Артемом Довбиком.

Украинец не сам посетил подтрибунное помещение, а со своими детьми, которые мечтали встретится со звездным, по меркам чемпионата Украины, нападающим Днепра-1.

Довбик сделал фотографию с сыновьями Селезнева, за что тот поблагодарил своего соотечественника в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Минай продлил контракт с Селезневым.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ фото Евгений Селезнев артем довбик
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