Селезнев поблагодарил звезду УПЛ за фото с детьми

Легенда украинского футбола в восторге от доброго жеста своего соотечественника.

После матча УПЛ между Днепром-1 и Вересом (2:0) экс-футболист Шахтера и сборной Украины Евгений Селезнев встретился с форвардом хозяйской команды Артемом Довбиком.

Украинец не сам посетил подтрибунное помещение, а со своими детьми, которые мечтали встретится со звездным, по меркам чемпионата Украины, нападающим Днепра-1.

Довбик сделал фотографию с сыновьями Селезнева, за что тот поблагодарил своего соотечественника в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Минай продлил контракт с Селезневым.