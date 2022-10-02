Заря - Кривбасс 2:2 Видео голов и обзор матча УПЛ

В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского в рамках пятого тура чемпионата Украины встретились луганская Заря и криворожский Кривбасс. Команды разошлись миром 2:2.

В своей дебютной игре за "черно-белых" дублем отметился Кирюханцев. В составе номинальных гостей голами отличились Волошин и Хобленко, реализовавший пенальти.

Обзор матча:

Заря - Кривбасс 2:2

Голы: Кирюханцев, 17, 28 - Хобленко, 10 (пен.), Волошин, 66.

Заря: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Смиян - Шахов (Чурко, 67), Бражко, Кирюханцев (Антюх, 62), Булеца, Кристиан - Русин (Лунев, 82).

Кривбасс: Сарнваский - Татарков (Рябов, 84), Вернидуб, Зотько (Стецков, 46), Якимец - Семенов, Дибанго, Задерака, Банада (Кораблин, 46), Волошин (Микитишин, 90+2) - Хобленко (Устименко, 69).

Предупреждения: Данченко - Вернидуб, Банада, Зотько, Устименко, Семенов.