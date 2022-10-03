iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вратарь Миная: Это самое слабое Динамо, которое было когда-то

Александр Бандура жестко прошелся по киевской команде.
Сегодня, 09:47
Александр Бандура / ФК Минай
Александр Бандура / ФК Минай
0 0 0

В рамках пятого тура чемпионата Украины Динамо на выезде обыграло Минай (1:0).

Голкипер закарпатской команды Александр Бандура подвел итоги противостояния. По словам футболиста, он разочарован, что им не удалось набрать очки в матче с Динамо.

"Можно и нужно было цепляться за более весомый результат в этой игре. Как говорится, удача нам не улыбнулась. Цыганков забил очень замечательный гол, но в тот момент больше сыграл фарт — мяч попал под самую штангу. Никаких шансов спасти команду в тот момент у меня не было. Минай имел очень хорошие моменты, однако реализовать их не сумел. Когда нужно играть в пас – мы бьем, когда нужно бить – играем в пас. Немного не хватило мастерства".

Читай также: Пэррис оценил свой дебютный поединок за Динамо

"Если против такой команды, как Динамо, ты слишком прижимаешься к воротам, то рано или поздно получишь гол. Нужно было выводить мяч в атаку, все выше и выше. Иногда у нас это получалось, а иногда нет. Однако эту игру нельзя сравнить с матчем против Львова. Тогда ни моментов, ни игры, как таковой, не было, а против Динамо мы сыграли хорошо. Надо запомнить это, отбросить результат и готовиться к следующей игре".

Бандура заявил, что это самое слабое Динамо, которое существовало когда-либо.

"Украинский футбол сейчас настолько непредсказуем, что каждая команда может обыграть кого угодно. По моей карьере это первый случай, когда уровень команд более-менее совпадает по игре. Это самое слабое Динамо, которое было когда-то. Чтобы столько моментов против них можно было создать? Нет, не знаю, такого никогда не было. Минай может зацепиться за место в УПЛ с такой игрой, однако нужно брать свои очки", - отметил вратарь Миная.

В турнирной таблице УПЛ Динамо идет на девятом месте с 6 очками, а Минай располагается на 13-й позиции с 4 баллами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины минай александр бандура
0 0 0

Статьи по теме

Ювентус - Болонья 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии Ювентус - Болонья 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Анчелотти рассказал подробности травмы Куртуа Анчелотти рассказал подробности травмы Куртуа
Пэррис оценил свой дебютный поединок за Динамо Пэррис оценил свой дебютный поединок за Динамо
Отец Фьюри усомнился в проведении боя Тайсона и Джошуа Отец Фьюри усомнился в проведении боя Тайсона и Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
просмотров

Последние новости

Бокс10:32
Отец Фьюри усомнился в проведении боя Тайсона и Джошуа
Европа10:08
Ювентус - Болонья 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Украина09:47
Вратарь Миная: Это самое слабое Динамо, которое было когда-то
Бокс09:26
Отец Фьюри предположил, почему Усик избегает Тайсона
НБА09:02
Финикс сенсационно уступил Аделаиде в рамках предсезонного матча
Киберспорт08:40
ESL Pro League Season 16: Vitality стали чемпионами турнира, обыграв в зрелищном финале Liquid
Европа08:29
Анчелотти рассказал подробности травмы Куртуа
Украина08:08
Пэррис оценил свой дебютный поединок за Динамо
Бокс07:47
Менеджер Усика рассказал, с кем проведет бой Александр, если Фьюри откажется
Европа07:22
Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK