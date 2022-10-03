Вратарь Миная: Это самое слабое Динамо, которое было когда-то

В рамках пятого тура чемпионата Украины Динамо на выезде обыграло Минай (1:0).

Голкипер закарпатской команды Александр Бандура подвел итоги противостояния. По словам футболиста, он разочарован, что им не удалось набрать очки в матче с Динамо.

"Можно и нужно было цепляться за более весомый результат в этой игре. Как говорится, удача нам не улыбнулась. Цыганков забил очень замечательный гол, но в тот момент больше сыграл фарт — мяч попал под самую штангу. Никаких шансов спасти команду в тот момент у меня не было. Минай имел очень хорошие моменты, однако реализовать их не сумел. Когда нужно играть в пас – мы бьем, когда нужно бить – играем в пас. Немного не хватило мастерства".

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"Если против такой команды, как Динамо, ты слишком прижимаешься к воротам, то рано или поздно получишь гол. Нужно было выводить мяч в атаку, все выше и выше. Иногда у нас это получалось, а иногда нет. Однако эту игру нельзя сравнить с матчем против Львова. Тогда ни моментов, ни игры, как таковой, не было, а против Динамо мы сыграли хорошо. Надо запомнить это, отбросить результат и готовиться к следующей игре".

Бандура заявил, что это самое слабое Динамо, которое существовало когда-либо.

"Украинский футбол сейчас настолько непредсказуем, что каждая команда может обыграть кого угодно. По моей карьере это первый случай, когда уровень команд более-менее совпадает по игре. Это самое слабое Динамо, которое было когда-то. Чтобы столько моментов против них можно было создать? Нет, не знаю, такого никогда не было. Минай может зацепиться за место в УПЛ с такой игрой, однако нужно брать свои очки", - отметил вратарь Миная.

В турнирной таблице УПЛ Динамо идет на девятом месте с 6 очками, а Минай располагается на 13-й позиции с 4 баллами.