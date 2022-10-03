Пэррис оценил свой дебютный поединок за Динамо

В рамках пятого тура чемпионата Украины Динамо минимально обыграло Минай.

Во втором тайме в составе киевлян на поле вышел новичок команды Кахим Пэррис. По словам вингера, он чувствует себя отлично после победы.

"Это фантастическое ощущение сыграть первый матч за новый клуб. Мне бы хотелось играть больше".

Пэррис высказался о страхе перехода в Динамо, ведь в Украине идет полномасштабная война.

"Я тут, чтобы играть в футбол. Ради этого я и приехал. Конечно, я думаю про безопасность, но я тут ради футбола".

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Ямаец рассказал о том, что знал про Динамо до перехода.

"Я знал, что Динамо Киев регулярно играет в еврокубках. Это великий клуб, я хочу помочь ему".

Пэррис также опроверг слухи о том, что у него конфликт с главным тренером команды Мирчей Луческу.

"Конфликт? Это ложь. Это футбол, я компромиссный человек, так что буду играть там, где скажет тренер", - сказал Пэррис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в четверг, 6 октября, Динамо сыграет на выезде с Ренном в рамках Лиги Европы. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.