Луческу: Динамо допускало много ошибок в матче против Миная

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу поделился мыслями о прошедшем матче УПЛ против Миная (0:1).

По словам румынского специалиста, его подопечные должны были продемонстрировать лучшую реализацию моментов.

"Игра развивалась так, как я и предполагал. Всегда сложно играть против команд, которые тренирует Владимир Шаран. Их отличает хорошая организация игры в обороне, мотивированные игроки.

Качество поля больше способствовало сопернику разрушать, чем нам – создавать. Нами было допущено много ошибок, в том числе из-за того, что нужно было делать лишние касания мяча.

Минай хорошо начал. Они создали несколько моментов, заработали несколько угловых у наших ворот по нашей невнимательности. Стандартные положения являются сильным качеством этой команды.

Затем постепенно мы взяли контроль мяча в свои руки, создали несколько моментов у чужих ворот. Во втором тайме мы забили гол и доминировали, в принципе, до конца игры, до последней минуты, когда на фоне нашей расслабленности соперник давил.

Мы доминировали, но я не доволен тем, что мы забили лишь один гол. Хотелось видеть больше моментов, больше голов", - цитирует наставника "бело-синих" пресс-служба клуба.