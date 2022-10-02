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Динамо добыло минимальную победу над Минаем

Киевский клуб добыл вторую победу кряду в рамках УПЛ.
Сегодня, 14:52
Минай - Динамо / УПЛ
Минай - Динамо / УПЛ
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В воскресенье, 2 октября, в рамках 5 тура чемпионата Украины Минай принимал Динамо. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил вингер киевского клуба Виктор Цыганков. Украинец отметился на 51-й минуте матча.

После пяти туров Минай занимает 11 место с 4 очками, а Динамо находится на 9 строчке, набрав 6 баллов.

В следующем туре Минай сыграет на выезде с Кривбассом, а Динамо на своем поле примет Рух.

Минай - Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 51

Минай: Бандура – ​​Трубочкин (Рогозинский, 83), Немчанинов, Горин, Гончар – Виттенчук – Кулиев, Твердохлеб, Хахлев (Байдал, 78), Воробчак (Касимов, 78) – Вишневский (Колесник, 77).

Динамо: Бойко - Дубинчак (Вивчаренко, 68), Забарный, Попов, Тимчик - Шепелев (Лонвейк, 82), Сидорчук, Буяльский - Кабаев (Перрис, 75), Гармаш (Беседин, 67), Цыганков.

Предупреждения: Горин, 7, Колесник, 84, Немчанинов, 87 – Шепелев, 55

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев минай
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