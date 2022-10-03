Кривбасс после матча с Зарей возмутился русскими версиями эмблем клубов, предложив использовать украинские варианты

Криворожский клуб предложил собственно разработанный вариант эмблемы луганского клуба, вот только есть одно "но".

В воскресенье, 2 октября, луганская Заря и криворожский Кривбасс расписали результативную ничью 2:2 в рамках пятого тура УПЛ. Казалось бы, никаких скандалов не было, все было спокойно. Как оказалось, все же нет.

Официальный аккаунт Кривбасса в Instagram опубликовал видео, в котором вице-президент клуба Артем Гагарин обвинил Зарю сразу в двух вещах: а) луганчане якобы "подкололи" криворожцев, использовав на табло их старый логотип; б) "черно-белые" до сих пор используют русскую версию эмблемы, несмотря на войну с РФ.

К тому же Кривбасс предложил Заре использовать "собственно разработанную" украинскую версию эмблемы, которую каждый может скачать по соответствующей ссылке.

Однако есть одно "но" - они не разрабатывали эту эмблему. В комментариях под видео соответствующий комментарий оставил аккаунт фанатского сайта "мужиков". Он же обвинил Кривбасс в "пиаре на чужой работе".

На самом деле, эта версия эмблемы используется уже достаточно давно. Как пример, пост того самого фанатского сайта Зари в Instagram за 17 июня 2021 год.

Но истина в том, что действительно удивительно, как луганчане продолжают использовать русскую версию эмблемы на игровой форме, табло и т.д., несмотря на то, что они потеряли свой родной город из-за РФ еще в 2014 году.