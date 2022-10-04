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Динамо Киев вошло в ТОП-100 самых дорогих клубов в мире по версии Тransfermarkt

В десятке лучших шесть представителей Англии.
Сегодня, 11:20
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
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Статистический портал Тransfermarkt обновил список самых дорогих футбольных клубов после обновления трансферной стоимости футболистов.

Наиболее дорогим клубом является английский Манчестер Сити, стоимость которого оценивается в 1,06 миллиарда евро.

Второе место в рейтинге занимает Ливерпуль (Англия), который оценивается в 925 миллионов евро. Тройку лучших замыкает французский ПСЖ - 890,35 миллиона евро.

Стоит отметить, что с украинских клубов в ТОП-100 вошло только киевское Динамо, стоимость футболистов оценивается больше 100 миллионов евро.

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Вашему вниманию десятка самых дорогих клубов мира по оценке Тransfermarkt:

1. Манчестер Сити (Англия) – 1,06 миллиарда евро
2. Ливерпуль (Англия) – 925 миллионов евро
3. ПСЖ (Франция) – 890,35 миллиона евро
4. Бавария (Германия) – 878,70
5. Челси (Англия) – 861,50
6. Реал (Испания) – 837,50
7. Барселона (Испания) – 813,70
8. Манчестер Юнайтед (Англия) – 798,30
9. Тоттенхэм (Англия) – 685,30
10. Арсенал (Англия)– 665,50

86. Динамо  (Украина) – 110,40

Отметим, что трансферная стоимость футболистов Шахтера составляет - 80,3 миллиона евро, а Днепра-1 - 23,85 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Зинченко вошел в ТОП-10 самых дорогих левых защитников по версии Transfermarkt.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол шахтер рейтинг Динамо Киев Днепр-1
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