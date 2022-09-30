Зинченко вошел в ТОП-10 самых дорогих левых защитников по версии Transfermarkt
Украинец является одним из лучших на своей позиции.
Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко вошел в рейтинг самых дорогих левых защитников в мире.
Авторитетный портал Transfermarkt оценил стоимость футболистов, которые выступают на левом фланге обороне.
25-летний футболист занял десятое место в рейтинге, имея стоимость в 32 миллиона евро. На девятой строчке находился его партнер по команде Киран Тирни, который также стоит 32 миллиона.
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Лидером рейтинга является Альфонсо Дэвис из Баварии, стоимость которого 70 миллионов евро.
Самые дорогие левые защитники мира по версии Transfermarkt:
- Альфонсо Дэвис (Бавария) – 70 миллионов евро
- Эндрю Робертсон (Ливерпуль) – 65 миллионов евро
- Тео Эрнандес (Милан) – 55 миллионов евро
- Марк Кукурелья (Челси) – 55 миллионов евро
- Нуну Мендеш (ПСЖ) – 50 миллионов евро
- Ферлан Менди (Реал) – 40 миллионов евро
- Бен Чилуэлл (Челси) – 38 миллионов евро
- Хосе Гайя (Валенсия) – 35 миллионов евро
- Киран Тирни (Арсенал) – 32 миллиона евро
- Александр Зинченко (Арсенал) – 32 миллиона евро
Ранее сообщалось, что Шапаренко и Цыганков вошли в топ лучших футболистов мира в возрасте до 25 лет.