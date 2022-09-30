iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко вошел в ТОП-10 самых дорогих левых защитников по версии Transfermarkt

Украинец является одним из лучших на своей позиции.
Сегодня, 10:37
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images
0 0 0

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко вошел в рейтинг самых дорогих левых защитников в мире.

Авторитетный портал Transfermarkt оценил стоимость футболистов, которые выступают на левом фланге обороне.

25-летний футболист занял десятое место в рейтинге, имея стоимость в 32 миллиона евро. На девятой строчке находился его партнер по команде Киран Тирни, который также стоит 32 миллиона.

Читай также: Месси вошел в топ-3 футболистов в истории по количествам голам за сборную

Лидером рейтинга является Альфонсо Дэвис из Баварии, стоимость которого 70 миллионов евро.

Самые дорогие левые защитники мира по версии Transfermarkt:

  1. Альфонсо Дэвис (Бавария) – 70 миллионов евро
  2. Эндрю Робертсон (Ливерпуль) – 65 миллионов евро
  3. Тео Эрнандес (Милан) – 55 миллионов евро
  4. Марк Кукурелья (Челси) – 55 миллионов евро
  5. Нуну Мендеш (ПСЖ) – 50 миллионов евро
  6. Ферлан Менди (Реал) – 40 миллионов евро
  7. Бен Чилуэлл (Челси) – 38 миллионов евро
  8. Хосе Гайя (Валенсия) – 35 миллионов евро
  9. Киран Тирни (Арсенал) – 32 миллиона евро
  10. Александр Зинченко (Арсенал) – 32 миллиона евро

 Ранее сообщалось, что Шапаренко и Цыганков вошли в топ лучших футболистов мира в возрасте до 25 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол арсенал стоимость Александр Зинченко
0 0 0

Статьи по теме

Бразильский клуб намерен разорвать контракт с Тайсоном Бразильский клуб намерен разорвать контракт с Тайсоном
Челси договорился о подписании звезды Лейпцига Челси договорился о подписании звезды Лейпцига
Время на отдых: Азара заметили в ночном клубе в компании женщин после провала сборной Бельгии Время на отдых: Азара заметили в ночном клубе в компании женщин после провала сборной Бельгии
ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Другие страны12:42
Бразильский клуб намерен разорвать контракт с Тайсоном
Европа12:19
Челси договорился о подписании звезды Лейпцига
11:56
Женский чемпионат мира-2022 по баскетболу: расписание и результаты матчей
Лига наций11:40
Время на отдых: Азара заметили в ночном клубе в компании женщин после провала сборной Бельгии
Бокс11:00
Стивенсон: Наш бой с Ломаченко может стать большим событием
Европа10:37
Зинченко вошел в ТОП-10 самых дорогих левых защитников по версии Transfermarkt
НБА10:14
Оклахома и Хьюстон договорились об обмене с участием восьми игроков
Бокс09:49
Тайсон Фьюри принял вызов немецкого боксера
Европа09:25
ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта
Киберспорт09:05
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK