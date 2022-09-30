Зинченко вошел в ТОП-10 самых дорогих левых защитников по версии Transfermarkt

Украинец является одним из лучших на своей позиции.

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко вошел в рейтинг самых дорогих левых защитников в мире.

Авторитетный портал Transfermarkt оценил стоимость футболистов, которые выступают на левом фланге обороне.

25-летний футболист занял десятое место в рейтинге, имея стоимость в 32 миллиона евро. На девятой строчке находился его партнер по команде Киран Тирни, который также стоит 32 миллиона.

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Лидером рейтинга является Альфонсо Дэвис из Баварии, стоимость которого 70 миллионов евро.

Самые дорогие левые защитники мира по версии Transfermarkt:

Альфонсо Дэвис (Бавария) – 70 миллионов евро Эндрю Робертсон (Ливерпуль) – 65 миллионов евро Тео Эрнандес (Милан) – 55 миллионов евро Марк Кукурелья (Челси) – 55 миллионов евро Нуну Мендеш (ПСЖ) – 50 миллионов евро Ферлан Менди (Реал) – 40 миллионов евро Бен Чилуэлл (Челси) – 38 миллионов евро Хосе Гайя (Валенсия) – 35 миллионов евро Киран Тирни (Арсенал) – 32 миллиона евро Александр Зинченко (Арсенал) – 32 миллиона евро

Ранее сообщалось, что Шапаренко и Цыганков вошли в топ лучших футболистов мира в возрасте до 25 лет.