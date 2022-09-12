Шапаренко и Цыганков вошли в топ лучших футболистов мира в возрасте до 25 лет

Футболисты заняли пятое и девятое место в своих категориях соответственно.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал топ лучших футболистов в возрасте до 25 лет.

Интересно, что организация разделяет исполнителей не по конкретным позициям, а по свойствам их игры.

Так, например, в категорию "infiltrator creator", то есть игроки, чаще всего или обыгрывающие соперников/проникающие в последнюю треть поля ТА создают моменты, попавшие как винегры Винисиус Жуниор и Деян Кулушевски, так и фланговые защитники (Александр-Арнольд, Тео или же центральные хавбеки (Гави, Беллингем).

Есть в рейтинге и два украинца. Виктор Цыганков в рейтинге игроков "shooter infiltrator" (те кто чаще всего либо обыгрывает соперника, либо бьет по воротам) занял 9-ю позицию. Украинец здесь самый старший, а лидируют в рейтинге Рафа Леао из Милана и Килиан Мбаппе.

Николай Шапаренко попал в список плеймейкеров, создающих моменты для партнеров. Он на 5-й позиции и проигрывает только Сандро Тонали (Милан), Марку Кукурельи (Челси), АБнеру Винисиусу (Атлетико Паранаэнсе) и Оркуну Кекчю (Фейеноорд).

Стоит отметить, что максимальную оценку в 100 баллов от CIES получили только Алессандро Бастони (Интер), Эдер Милитао (Реал М), Жюль Кунде (Барселона) и Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).