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Нападающий Кривбасса сыграл юбилейный матч в УПЛ

Алексею Хобленко подкорился рубеж в 100 поединков.
Сегодня, 13:55
Алексей Хобленко
Алексей Хобленко
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Нападающий Кривбасса Алексей Хобленко провел юбилейный матч в рамках УПЛ.

Поединок против Зари стал для Хобленко сотым в чемпионатах Украины.

Ранее форвард выступал за Говерлу, СК Днепр-1 и Черноморец.

Примечательно, что в игре против Зари украинец отличился голом.

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