Нападающий Кривбасса сыграл юбилейный матч в УПЛ

Нападающий Кривбасса Алексей Хобленко провел юбилейный матч в рамках УПЛ.

Поединок против Зари стал для Хобленко сотым в чемпионатах Украины.

Ранее форвард выступал за Говерлу, СК Днепр-1 и Черноморец.

Примечательно, что в игре против Зари украинец отличился голом.