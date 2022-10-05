Нападающий Кривбасса сыграл юбилейный матч в УПЛ
Алексею Хобленко подкорился рубеж в 100 поединков.
Сегодня, 13:55
Нападающий Кривбасса Алексей Хобленко провел юбилейный матч в рамках УПЛ.
Поединок против Зари стал для Хобленко сотым в чемпионатах Украины.
Ранее форвард выступал за Говерлу, СК Днепр-1 и Черноморец.
Примечательно, что в игре против Зари украинец отличился голом.
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