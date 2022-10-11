Кривбасс опубликовал заявление относительно работы VAR на матче против Миная

Клубу не понравилось, как судьи пользовались доступными средствами, когда удаляли их игрока.

В воскресенье, 9 октября, в рамках шестого тура Украинской Премьер-лиги криворожский Кривбасс сыграл в нулевую ничью с Минаем.

Начиная с конца первого тайма команда Юрия Вернидуба играла в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален Иван Дибанго. Именно оба предупреждения игрока вызвали у криворожцев серьезные вопросы, в связи с чем клуб опубликовал заявление на своем официальном сайте.

"ФК Кривбасс категорично не соглашается с решениями арбитров в матче 6 тура Кривбасс - Минай. Вообще клуб не понимает, каким образом использовалась система VAR.

"Хотим напомнить, что система VAR может быть использована только в четырех случаях, влияющих на футбольный матч. Это голы и нарушения правил перед голами; решение о пенальти и нарушения правил перед пенальти; прямые красные карточки; ошибочная идентификация футболистов".

"В матче Кривбасс - Минай (эпизод с первым предупреждением Дибанго) имели дело с последним случаем: VAR мог быть применен при ошибочной идентификации личности, нарушившей правила".

"Сфолил Волошин, но наказание в виде желтой карточки почему получил Дибанго. Судейская бригада с помощью VAR должна была исправить ошибку, которую допустил арбитр. Но этого не сделала".

"Возникают вопросы и относительно момента, когда Дибанго получил вторую желтую карточку, и покинул футбольное поле. Судья зафиксировал отмахивание в лицо соперника со стороны игрока Кривбасса. Поэтому за такое нарушение должен получить красную. Но Дибанго увидел перед собой вторую желтую карточку".

"В данном случае судья снова не обратился за помощью VAR, несмотря на то, что речь вероятно шла о третьем случае применения системы - прямой красной карточке. Мы убеждены, что, пожалуй, было бы уместно судье повторно пересмотреть этот эпизод и принять решение".

"Учитывая перечисленные факты, клуб будет вынужден обжаловать обе желтые карточки Дибанго, которые он получил в поединке с Минаем. как первой команды, так и U-19) были применены сомнительные судейские решения.

ФК Кривбасс убежден, что ради честного и беспристрастного судейства ответственные структуры украинского футбола должны дать оценку подобным случаям, которые оказывают существенное влияние на финальные результаты матчей первенства УПЛ".

"С этим призывом обращаемся в Комитет арбитров и в Комитет по этике и честной игре, и лично в Лучано Лучи и Франческо Баранку, которые их соответственно возглавляют".

После данной ничьей Кривбасс имеет всего три очка и занимает пятнадцатое место таблицы. У Миная же пять очков и одиннадцатое место.