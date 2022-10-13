Станіславович продовжує: Ребров вчергове допоміг ЗСУ

Бывший игрок сборной Украины Сергей Ребров продолжает помогать Вооруженным силам Украины.

"Станиславович продолжает", - такое сообщение написал известный украинский теннисист Сергей Стаховский, прикрепив фото автомобиля с надписью #С.Р.11. Таким образом он намекнул на то, что автомобиль приобрел именно Ребров.

Стоит отметить, что ранее тренер Аль-Айна уже не раз покупал автомобили, чтобы помочь ВСУ. Полмесяца назад Стаховский уже сообщал, что Ребров отправил украинским военным уже пять машин.