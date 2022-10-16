Шахтер - Динамо: Полный матч
Вашему вниманию украинское "класичне" в рамках чемпионата.
Вчера, 21:54
В рамках седьмого тура УПЛ Шахтер встретился с киевским Динамо.
"Горняки" обыграли "бело-синих" в центральном противостоянии чемпионата Украины.
После сыгранных шести матчей донецкий клуб идет на 2 месте с 16 очками.
Киевляне занимают девятую строчку, занеся в свой актив девять пунктов.
Вашему вниманию полный матч Шахтер - Динамо:
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