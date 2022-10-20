Минай - Шахтер: где смотреть матч 22.10.2022 чемпионата Украины

Команды встретятся в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги-2022/23. Узнайте на ISPORT, где смотреть этот поединок, а также место и время его проведения.

В субботу, 22 октября, донецкий Шахтер в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги сезона-2022/23 сыграет на выезде против Миная.

Поединок чемпионата Украины состоится в селе Минай на одноименном домашнем стадионе местной команды. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

На данный момент Шахтер и Минай разделяют в турнирной таблице украинской Премьер-лиги десять очков. Донецкий клуб, набрав 19 пунктов в семи сыгранных матчах, занимает второе место и уступает лидирующему Днепру-1 только по дополнительным показателям. Минай расположился в середине турнирной таблицы. Закарпатская команда идет на девятой позиции, имея в своем активе девять баллов после восьми поединков.

Где смотреть матч Минай - Шахтер

В Украине матч девятого тура украинской Премьер-лиги в прямом эфире будет транслировать телеканал Setanta Sports, доступный как на одноименной ОТТ-платформе, так и на других медиасервисах, работающих в Украине.

Всего в своей истории Минай и Шахтер встречались трижды, и все поединки состоялись в рамках чемпионата Украины. Преимущество в личных встречах на стороне донецкой команды: "горняки" одержали две разгромные победы (5:1 и 4:0), а еще одна встреча завершилась ничейным результатом (1:1).

Источник: ФК Шахтер Донецк

Где состоится матч Минай - Шахтер?

Поединок будет сыгран в селе Минай на арене Минай, построенной в 2018 году и вместимость которой составляет 1312 человек. Впрочем, матч пройдет без зрителей в условиях военного положения и постоянной угрозы со стороны страны-агрессора.

В последний раз Минай и Шахтер встречались между собой еще в конце августа 2021 года в матче шестого тура минувшего розыгрыша УПЛ. Тогда поединок в Ужгороде завершился вничью 1:1. Матч второго круга не состоялся из-за остановки чемпионата после полномасштабного российского вторжения в Украину.