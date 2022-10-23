Луческу: Дубинчак выбыл на несколько матчей, Бущан приступил к индивидуальным тренировкам

Румын высказался о кадровой ситуации в стане киевлян.

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу прокоментировал текущую кадровую ситуацию команды.

Румынский специалист преподнес для фанатов "бело-синих" как хорошие, так и плохие новости.

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"У Дубинчака перелом ребер. Он выбыл минимум на две недели.

Что касается Бущана, то он уже начал тренироваться в индивидуальном порядке. Игра Бущана придает уверенность команде, особенно защитникам. Но рисковать, форсируя его возвращение, нельзя. Здесь нужно терпение.

Самая большая потеря для нас — Шапаренко, который всегда мог ускорить игру, пройти, обыграть, пробить, отдать" — заявил главный тренер.

Источник: ФК Динамо.