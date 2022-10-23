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Динамо на своем поле не смогло обыграть Ворсклу

Киевский клуб по-прежнему находится в середине турнирной таблицы чемпионата Украины.
Сегодня, 14:51
Динамо - Ворскла / УПЛ
Динамо - Ворскла / УПЛ
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В воскресенье, 23 октября, в рамках 9 тура УПЛ Динамо встречалось с Ворсклой. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первый гол в данной встрече был забил на 33-й минуте. Хавбек киевского клуба Виталий Буяльский отличился с передачи Артема Беседина.

В свою очередь гости пошли вперед, чтобы отыграться и это им удалось сделать еще под занавес первого тайма. Владлен Юрченко возобновил паритет, а голевой пас на свой счет записал Марлисон.

В оставшееся время матча Динамо доминировало над своим соперником, прижав его к своим воротам, однако конвертировать свое преимущество в голы киевлянам не удалось.

Динамо Киев - Ворскла 1:1

Голы: Буяльский, 33 - Юрченко, 44

Динамо: Нещерет, Караваев, Сирота, Попов, Кендзера (Вивчаренко, 59), Сидорчук, Лонвейк, Буяльский, Кабаев (Гармаш, 59), Цыганков, Беседин (Ванат, 74)

Ворскла: Потрошитель, Кравец, Зайков, Пердута, Скляр, Сефери, Чеснаков, Челядин (Олейник, 78), Бацула, Марлисон, Юрченко (Степанюк, 86)

Предупреждения: Сирота, Кабаев – Скляр, Марлисон

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла Динамо Киев
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