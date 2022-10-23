Луческу: Сегодня были моменты, которые стоило трактовать в нашу пользу

В рамках 9 тура УПЛ Динамо Киев сыграл вничью против полтавской Ворсклы (1:1).

Главный тренер киевлян Мирча Луческу поделился мыслями о прошедшем матче.

Специалист пожаловался на некоторые суддейские решения, заявив, что они напрямую влияют на игру футболистов.

"Я всегда говорю игрокам, что соперники максимально против них настраиваются и играют в свою лучшую игру. К этому всегда нужно быть готовым.

Следует отметить, что сегодня была жесткая мужская борьба. Возможно, арбитр пропустил несколько фолов. Это нервничает футболистов. Если возвращаться к предыдущей игре, то там был пенальти на Тимчике. Также удаление Забарного: Сирота в той ситуации был в трех метрах от него. Судейские ошибки также приводят к нервозности игроков. Сегодня были моменты, которые можно было четче трактовать. В нашу пользу. И эти моменты также влияют на футболистов чисто психологически. От этого страдает наша игра. Отсюда эти ошибки и нервозность", - цитирует Луческу пресс-служба "бело-синих".

Сейчас Динамо после 7 сыгранных матчей находится на 8 месте с 10 очками. Ворскла занимает 12 позицию, занеся в свой актив 8 пунктов.