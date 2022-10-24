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Козловский: Лучи считает, что Украина - тундра, а ее жители - аборигены

Украинец подверг критике главу судейского корпуса УАФ.
Сегодня, 18:52
Григорий Козловский
Григорий Козловский
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Григорий Козловский раскритиковал работу главы судейского корпуса УАФ Лучано Лучи.

Он заявил, что по представлениям итальянца Украина - тундра, а жители нашей страны аборигены.

"Есть такой персонаж – Лучано Лучи. Ему 73 или 75 лет. Это человек, приехавший из Италии в Украину. По его представлению, из красивой и исторически богатой Италии в тундру, которая называется Украина, где живут аборигены и бегают с копьями. Чувак приехал и рассказывает нам, как жить.

Вы подумайте над его словами в соцсетях. Он президентов клубов называет дураками, идиотами… Там большой спектр. Вернее, небольшой, ведь у него ограниченная возможность к диалогу. Он в этой стране позволяет себе так общаться, а потом рассказывает, что это не его твиттер. Но это его твиттер. Есть подтверждения, но УАФ не провело расследование.

Он позволяет себе вмешиваться в процесс судейства во время матча, пишет арбитрам-ВАР прямо посреди игры. Например, было ли пенальти. А потом пишет СМС-ки: "Я тебя уволю, я тебя выгоню", - рассказал Козловский.

Напомним, ранее украинец назвал УАФ преступной организацией, а Павелка "паханом".

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