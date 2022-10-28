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Футбол

Экс-защитник Ливерпуля: Мудрик был одним из лучших в Лиге чемпионов

Украинский талант впечатлил Джейми Каррагера.
Сегодня, 19:08
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик
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Бывший центрбэк Ливерпуля, а ныне английский эксперт Джейми Каррагер высказался о Михаиле Мудрике.

Украинский вингер впечатлил англичанина. По словам Каррагера, Мудрик был фантастичным в групповом этапе ЛЧ.

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"Он был одним из лучших в Лиге чемпионов, не правда ли? Я думаю, что на групповом этапе он был совершенно фантастичен.

Я думаю, что многие клубы Европы должны обратить внимание на молодого парня. Они действительно должны это сделать", – заявил Каррагер в эфире CBS Sports на Paramount+.

В текущем сезоне Мудрик забил 6 голов и отдал 7 ассистов в 11 матчах во всех турнирах.

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