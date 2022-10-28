Мудрик установил необычный рекорд Шахтера

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер встречался с Селтиком. Поединок завершился вничью - 1:1.

Пресс-служба "горняков" сообщила о том, что в поединке был установлен рекорд по скорости, а именно: вингер команды Михаил Мудрик показал скорость - 36,6 км в час.

Предыдущий рекорд по скорости составлял - 34,8 км в час.

⚡️ Новий рекорд Михайла Мудрика 🔥



У матчі Ліги чемпіонів із «Селтіком» півзахисник розвинув швидкість 36,6 км/год.



Це новий рекордний показник у клубі від моменту відстежування. Попередній становив 34,9 км/год.#Shakhtar #Мудрик #Mudryk #UCL pic.twitter.com/HCjJHk34ZK — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 28, 2022

Отметим, в текущем сезоне Мудрик провел 11 игр за Шахтер, в которых забил шесть голов и выполнил семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что английский таблоид назвал ошибку Сикана "промахом сезона".