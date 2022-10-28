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Мудрик установил необычный рекорд Шахтера

Украинский футболист показал невероятную скорость.
Сегодня, 12:38
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images
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В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер встречался с Селтиком. Поединок завершился вничью - 1:1.

Пресс-служба "горняков" сообщила о том, что в поединке был установлен рекорд по скорости, а именно: вингер команды Михаил Мудрик показал скорость - 36,6 км в час.

Предыдущий рекорд по скорости составлял - 34,8 км в час.

Отметим, в текущем сезоне Мудрик провел 11 игр за Шахтер, в которых забил шесть голов и выполнил семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что английский таблоид назвал ошибку Сикана "промахом сезона".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Михаил Мудрик
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