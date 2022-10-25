Cелтик - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча 25.10.2022

Во вторник, 25 октября, в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Селтик принимал донецкий Шахтер.

Хозяевам удалось открыть счет в первом тайме. После неразберихи в штрафной мяч нашел Йоргоса Якумакиса, который и стал автором забитого мяча.

В начале второй половины встречи "горняки" сравняли счет. Даниил Сикан, вышедший на поле в перерыве отдал пас на Михаила Мудрика, который после сольного прохода шедевральным ударом отправил мяч в сетку ворот.

Вашему вниманию видео всех голов матча 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Селтик - Шахтер: