Английский таблоид назвал ошибку Сикана "промахом сезона"

Чего не сделаешь ради громкого заголовка.

Британское издание The Sun славится своими не самыми надежными источниками и "желтыми" новостями и любит гоняться за громкими заголовками.

После вчерашнего матча Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком таблоид на своем сайте выложил новость с заголовком:

"Худший за все время? Смотрите, как игрок Шахтера Даниил Сикан сделай "оплошность сезона" в матче против Селтика".



Англичане, конечно, говорят о моменте на 71-й минуте матча, когда Мудрик после слаломного прохода выкатил Сикан в пустые ворота, но тот не смог попасть.

Отметим, что главный тренер команды Игорь Йовичевич и сам Михаил Мудрик поддержали Даниила и призвали сделать это и других.