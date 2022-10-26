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Футбол

Йовичевич и Мудрик призвали поддержать Сикана после невероятной ошибки

Тренер и лидер Шахтера оправдываю форварда команды.
Сегодня, 09:57
Сикан держится за голову / Getty Images
Сикан держится за голову / Getty Images
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В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграл в ничью с шотландским Селтиком.

Хотя у "горняков" был неплохой шанс, чтобы даже победить. В одном из моментов Михаил Мудрик выбежал на свидание с Джо Хартом и отдал передачу на Даниила Сикана, который не смог поразить пустые ворота.

После игры момент прокомментировал тренер Шахтера Игорь Йовичевич.

"Конечно, Даниил расстроен, что не забил тот мяч, но он является частью команды, а команда забивает вместе и проигрывает вместе. Это неотъемлемая часть футбола, и мы воспринимаем это как футбол. Мы должны поддержать его".

Поддерживая его, мы поддерживаем самих себя и команду.

Что не убивает тебя, то делает сильнее. И мы – семья. На самом деле семья. И все ребята уже к нему подошли, все тренеры.

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Также слова поддержки высказал и Михаил Мудрик, который и вывел партнера на убийственную позицию.

"Хочу попросить всех своих болельщиков поддержать этого казака. У всех бывают неудачные дни. То, как он выходит и с каким желанием играет, заслуживает поддержки. Спасибо за понимание", - написал вингер Шахтера.

В этом сезоне Сикан отметился уже двумя хет-триками – один в УПЛ, а другой за молодежную сборную. В общей сложности у него четыре мяча за Шахтер в этом сезоне.

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