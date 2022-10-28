Ван Леувен - о разгроме Металлиста 1925: Мы могли забить и больше

В рамках десятого тура УПЛ Заря разгромила харьковский Металлист 1925 со счетом 3:0.

Наставник луганской команды Патрик ван Леувен поделился мыслями о прошедшем поединке.

Нидерландский специалист отметил очередной "сухой матч" своих подопечных.

"Мы с первых минут начали хорошо поединок, шансов было много, смогли реализовать 2 хороших момента. А уже во втором тайме менее агрессивно действовали и как-то отдали инициативу в руки соперника, но это не помешало нашей победе".

Могли больше забивать, но это ключевой момент на котором я заострил внимание игроков после окончания матча. Для того, чтобы показывать лучшие результаты работы, проведенной во время подготовки, нужно забивать еще.

У нас очень молодой состав команды, я уже не раз об этом говорил. Поэтому мы из недели в неделю работаем изо всех сил. Я очень рад, что игра подряд у нас на 0, то есть мы не пропускаем, а только используем свои моменты и показываем свою игру соперникам".

Ван Леувен сообщил о выезде бразильца Кристиана с территории Украины.

"Кристиан? Мы также ждем скорейшего его возвращения. Все знают, что на Украине война. В связи с последними заостренными событиями он уехал, но еще раз повторюсь, все мы ждем, когда он сможет присоединиться к команде", - цитирует нидерландца пресс-служба клуба.

После 9 сыгранных матчей коллектив Патрика ван Леувена занимает третью строчку в чемпионате Украины, набрав 19 очков.