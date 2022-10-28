iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ван Леувен - о разгроме Металлиста 1925: Мы могли забить и больше

При этом специалист похвалил игру команды в обороне.
Сегодня, 22:07
Патрик ван Леувен
Патрик ван Леувен
0 0 0

В рамках десятого тура УПЛ Заря разгромила харьковский Металлист 1925 со счетом 3:0.

Наставник луганской команды Патрик ван Леувен поделился мыслями о прошедшем поединке.

Нидерландский специалист отметил очередной "сухой матч" своих подопечных.

"Мы с первых минут начали хорошо поединок, шансов было много, смогли реализовать 2 хороших момента. А уже во втором тайме менее агрессивно действовали и как-то отдали инициативу в руки соперника, но это не помешало нашей победе".

Могли больше забивать, но это ключевой момент на котором я заострил внимание игроков после окончания матча. Для того, чтобы показывать лучшие результаты работы, проведенной во время подготовки, нужно забивать еще.

У нас очень молодой состав команды, я уже не раз об этом говорил. Поэтому мы из недели в неделю работаем изо всех сил. Я очень рад, что игра подряд у нас на 0, то есть мы не пропускаем, а только используем свои моменты и показываем свою игру соперникам".

Ван Леувен сообщил о выезде бразильца Кристиана с территории Украины.

"Кристиан? Мы также ждем скорейшего его возвращения. Все знают, что на Украине война. В связи с последними заостренными событиями он уехал, но еще раз повторюсь, все мы ждем, когда он сможет присоединиться к команде", - цитирует нидерландца пресс-служба клуба.

После 9 сыгранных матчей коллектив Патрика ван Леувена занимает третью строчку в чемпионате Украины, набрав 19 очков.

0 0 0

Статьи по теме

Реал хочет уменьшить сумму выкупа защитника Шахтера Тобиаса Реал хочет уменьшить сумму выкупа защитника Шахтера Тобиаса
Голкипер сборной Германии рискует не поехать на Чемпионат мира 2022 Голкипер сборной Германии рискует не поехать на Чемпионат мира 2022
Моуриньо: Когда умер мой отец, Гвардиола мне позвонил. Когда умерла его мать, я ответил ему тем же Моуриньо: Когда умер мой отец, Гвардиола мне позвонил. Когда умерла его мать, я ответил ему тем же
Ломаченко - Ортис: онлайн-трансляция взвешивания Ломаченко - Ортис: онлайн-трансляция взвешивания
Помочь журналистам

Видео

АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа23:19
Реал хочет уменьшить сумму выкупа защитника Шахтера Тобиаса
Футбол22:55
Голкипер сборной Германии рискует не поехать на Чемпионат мира 2022
Европа22:32
Моуриньо: Когда умер мой отец, Гвардиола мне позвонил. Когда умерла его мать, я ответил ему тем же
Бокс22:10
Ломаченко - Ортис: онлайн-трансляция взвешивания
Украина22:07
Ван Леувен - о разгроме Металлиста 1925: Мы могли забить и больше
Европа21:48
Жена экс-форварда сборной Италии впечатлила своим образом на хэллоуинской вечеринке
Европа21:17
Роналду установил антирекорд текущего розыгрыша Лиги Европы
Олимпийские виды21:04
Украина вошла в топ-10 медального зачета Чемпионата мира по пулевой стрельбе
Европа20:48
Яремчук - вне заявки на следующий матч Брюгге
Европа20:39
Гол в ворота Динамо признан лучшим в пятом туре Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK