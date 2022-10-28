Заря на выезде разгромила Металлист 1925

Клуб из Луганска не испытал проблем в матче с харьковчанами.

В пятницу, 28 октября, в рамках 10 тура УПЛ Металлист 1925 принимал Зарю. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

В первом тайме клуб из Луганска сумел дважды огорчить соперника. Вячеслав Чурко и Денис Нагнойный записали на свой счет по забитому мячу.

Во второй половине встречи Заре удалось еще раз отличиться в ворота голкипера команды соперников Олега Мозила. Довел счет до разгромного и, как оказалось, забил последний гол в данном матче Максим Имереков.

После 10 туров Металлист 1925 идет на 9-м месте с 10-ю баллами, а Заря занимает третью строчку, набрав 19 очков.

Металлист 1925 - Заря 0:3

Голы: Чурко, 38, Нагнойный, 45+1, Имереков, 59

Металлист 1925: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус (Шершень, 46), Мартынюк (Вендел, 73), Ременюк, Габелок, Кравченко (Вачиберадзе, 63), Дмитренко (Дудик, 46), Бычек (Зубков, 78)

Заря: Мацапура, Батагов, Имереков, Бутко, Данченко, Чурко (Михайленко, 76), Бражко, Булеца (Мишнев, 63), Кирюханцев, Русин, Нагнойный (Антюх, 63)

Предупреждение: Бычек, Жичиков – Михайленко