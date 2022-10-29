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Ворскла - Минай 2:0: обзор матча и результат игры 29.10.2022

Удивительная способность полтавчан или неспособность голкипера отразить удар.
Сегодня, 15:12
Ворскла - Минай / УПЛ
Ворскла - Минай / УПЛ
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В субботу, 29 октября, состоялся матч десятого тура УПЛ, в котором Ворскла обыграла Минай со счетом 2:0. Несмотря на заметное преимущество по ударам, Минай так и не смог забить. Чего не скажешь о его оппоненте.

На 19-й минуте свой второй гол в чемпионате Украины забил Таулант Сефери - албанец реализовал передачу Дениса Олейника. В середине второй половины Марлисон удвоил преимущество полтавчан.

В итоге команда Виктора Скрипника заработала три очка и поднялась на восьмую строчку таблицы УПЛ - теперь у полтавского клуба 11 баллов. Минай в свою очередь занимает 11-е место с девятью очками в активе.

Статистика матча Ворскла - Минай 10-го тура УПЛ

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 4 - 7
Удары в створ: 2 - 3
Фолы: 9 - 18
Атаки: 102 - 97

Ворскла - Минай 2:0
Голы: Сефери, 19, Марлисон, 64.

Ворскла: Ризнык - Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравец - Челядин (Толи, 63) - Олейник (Степанюк, 81), Бацула (Нестеренко, 81), Юрченко (Родригес, 76) - Сефери, Марлисон.

Минай: Бандура - Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин - Хахлев (Паламарь, 86), Витенчук (Байдал, 76), Воробчак, Твердохлеб, Кулиев (Коломоец, 76) - Вишневский (Колесник, 67).

Предупреждения: Юрченко - Горин, Твердохлеб, Коломоец.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ворскла чемпионат Украины минай
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