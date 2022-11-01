Новичок Динамо: Мой перформанс против АЕКа был сильным, я повлиял на игру

Полузащитник сборной Ямайки Кахим Пэрис перебрался в состояние киевского Динамо летом этого года, но все еще не смог доказать Мирчи Луческу, что способен быть игроком основы киевлян.

Тем не менее, Перрис получил место на поле в последние минуты поединка Лиги Европы против АЭКа. Сам игрок остался доволен своей игрой.

"Я чувствую, что мой перформанс будет сильным, и я повлиял на игру, потому что когда я выходил на поле, мы проигрывали со счетом 1:3, и некоторые из моих атакующих действий непосредственно способствовали нашим двум голам на последних минутах и ​​помогли получить ничью 3:3", - рассказал игрок в интервью Jamaica Observer.

Также Кахим заявил, что не удовлетворен тем, как сейчас развиваются события в Динамо.

"Честно говоря, я немного разочарован, потому что знаю, что у меня достаточно качеств, чтобы получить этот шанс и воспользоваться им. И иногда нужно иметь короткую память и просто идти дальше. Этот опыт в Лиге Европы точно поможет мне улучшить шансы" , – сказал 22-летний Перрис.

Поделился Перрис со своими соотечественниками и тем, насколько сложно ему переживать действия напавшей на Украину страны-оккупанта.

"Я уже несколько лет в Европе, поэтому освоиться в Динамо было достаточно просто, особенно потому, что все в клубе очень помогали мне. Очевидно, ситуация между Россией и Украиной создает определенные трудности, но я полностью сосредоточен на карьере и ни на что. не отвлекаюсь", - объяснил он.

"У меня большие ожидания от игры в Динамо, почти всегда киевляне являются либо чемпионом лиги, либо другими, поэтому в клубе все понимают, что нужно".

В последнем туре группового раунда Лиги Европы Динамо сыграет против турецкого Фенербахче. Онлайн-трансляция матча будет доступна на ISPORT.