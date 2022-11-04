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Мини-тусовка пернатых: Зозуля встретился с защитницей Азовстали

Футболист провел встречу с Екатериной Полищук.
Сегодня, 14:03
Роман Зозуля и Екатерина Полищук / Instagram
Роман Зозуля и Екатерина Полищук / Instagram
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Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля в испанском Мадриде встретился с Екатериной Полищук, которая также известна как "Пташка". Об этом игрок рассказал в Instagram.

"Сегодня в Мадрид с рабочим визитом прилетела несокрушимая Пташка. Провели мини-тусовку "пернатых" – Пташки и Зозули.

А если серьезно, то на встрече с защитницей «Азовстали» Екатериной Полищук и женой защитника Азовстали, представительницей Ассоциации семей защитников Азовстали Ольгой Андриановой говорили о войне, пленении и планах на будущее всех защитников Мариуполя.

Это просто невероятные женщины с действительно стальным стержнем и светлой энергетикой. Восхищаюсь и благодарю за вашу титаническую работу. Верю, что все наши герои вернутся домой.и благодарю за вашу титаническую работу. Верю, что все наши герои вернутся домой", - написал Зозуля в своем аккаунте в соц.сети.

В данный момент нападающий находится без клуба. Последней его командой была испанская Фуенлабрада, которую он покинул летом этого года.

Напомним, ранее президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с защитником Азовстали Михаилом Диановым

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